Arnold Bruggink sangat terkesan dengan perkembangan Noah Fernandez di PSV. Gelandang berusia delapan belas tahun itu mendapat banyak pujian pada Minggu di Goedemorgen Eredivisie di ESPN atas cara dia menampilkan diri pada usia muda di tim utama klub Eindhoven tersebut.

Bruggink menonton ulang pertandingan terakhir PSV melawan FC Groningen (menang 5-1) dan secara khusus memperhatikan Fernandez. “Noah Fernandez berusia delapan belas tahun, tapi lihat saja bagaimana dia bermain sebagai gelandang. Yang saya suka darinya adalah, sebagai gelandang Anda juga bisa berpikir: saya jemput bola lalu saya mainkan kembali ke belakang. Tapi justru dia menggiring bola, karena dia juga cepat.”

Menurut mantan direktur teknik FC Twente itu, Fernandez memiliki karakteristik yang membuatnya terus-menerus bisa menciptakan satu pemain ekstra. “Dia benar-benar bisa melewati seseorang dan kemudian juga tetap menjaga visi permainan. Dia benar-benar bisa memanfaatkan situasi unggul jumlah pemain,” kata Bruggink, yang terutama terpikat oleh kreativitas pemain PSV tersebut.

Bruggink juga melihat bahwa Fernandez tidak selalu memilih solusi yang paling jelas. “Terkadang dia memilih solusi kreatif, mungkin tidak selalu solusi terbaik pada saat itu. Tapi dia juga terus aktif dan benar-benar mampu bertahan. Jika Anda berusia delapan belas tahun dan semua orang menyerahkan bola kepada Anda, maka Anda memang istimewa.”

Khususnya di ruang sempit, Fernandez menurut sang analis sangat mengesankan. “Justru di ruang itu dia bisa menciptakan keunggulan jumlah pemain. Di area-area di mana biasanya paling padat di PSV, dia berhasil menciptakan satu pemain tambahan.” Bruggink melihat itu sebagai kualitas yang sudah membuatnya istimewa di usia muda.

Bruggink juga menunjuk pada persaingan yang bisa ditinggalkan Fernandez di belakangnya. “Dalam hal itu dia menahan dua pembelian top PSV di luar starting XI. Dia baru 18 tahun. Benar-benar talenta yang luar biasa besar dan memang pantas mendapat perhatian itu. Karena tentu saja kita sering membicarakan talenta-talenta Ajax dan entah apa lagi semuanya.”

Kepercayaan dari rekan-rekan setimnya menurut Bruggink mengatakan segalanya tentang posisi yang kini telah diraih Fernandez. “Semua orang memberinya bola. Perisic juga mengalirkan bola kepadanya. Mereka tahu bola aman bersamanya dan selalu ada sesuatu yang terjadi. Saya pikir dia pemain yang benar-benar luar biasa.”