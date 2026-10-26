Hürzeler tetap menunjukkan semangat juang setelah Brighton menelan kekalahan kedua musim ini, sekaligus mengkritik filosofi permainan Liverpool FC.

"Semua orang di stadion melihat bahwa hanya ada satu tim yang benar-benar berusaha menciptakan peluang dan memenangi pertandingan ini," kata pelatih berusia 33 tahun itu dalam konferensi pers pada Minggu setelah timnya kalah 0-2 di Anfield Road. "Karena itu, saya harus memuji para pemain saya."

Liverpool menang berkat dua gol cepat dalam selang beberapa menit. Pertama, Wirtz memaksa Pascal Groß mencetak gol bunuh diri (17'), lalu Alexander Isak mencetak gol setelah menerima umpan dari Bradley Barcola (21').

Itulah perbedaannya, kata Hürzeler: Liverpool mencetak gol, sedangkan timnya tidak, meski memiliki peluang bagus. Ia menyebut pertandingan itu sebagai "kesempatan yang terlewatkan", sebelum memuji permainan bertahan Liverpool.

"Mereka memblokir banyak tembakan" dan "mereka menjaga kotak penalti dengan baik," kata mantan pelatih yang membawa FC St. Pauli promosi itu.

"Namun secara keseluruhan, saya melihat tim yang bisa membawa pulang banyak hal positif. Saya melihat tim yang benar-benar percaya pada cara bermain kami, berpegang pada rencana, dan terus berjuang," kata Hürzeler memuji timnya. Karena itu, hasil pertandingan terasa semakin membuat frustrasi.

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Liverpool vs Brighton: Di aspek apa saja tim tamu lebih unggul

Brighton memang mendominasi beberapa aspek pertandingan. Tim tamu memiliki penguasaan bola jauh lebih tinggi daripada Liverpool (sekitar 64:36 persen), lebih banyak tembakan (17:13), akurasi operan lebih tinggi, dengan angka milik The Reds tergolong sangat rendah (84:69), lebih banyak sentuhan di kotak penalti lawan (39:30), serta nilai xG sedikit lebih tinggi. Bergantung pada model statistik yang digunakan, xG Liverpool berkisar antara 0,9 hingga 1,2, sedangkan Brighton sedikit di atas 1,3. Menurut penyedia data Opta, penguasaan bola Liverpool sebesar 35,6 persen merupakan angka terendah kedua mereka dalam kemenangan kandang sejak data tersebut mulai dicatat pada 2003/2004.

Meski kalah, Brighton tetap berada di posisi ketiga Liga Primer, di belakang Manchester United dan juara bertahan Arsenal FC. Sementara itu, Liverpool naik ke posisi keempat berkat kemenangan keempat berturut-turut.

"Saya sangat puas," kata pelatih The Reds, Andoni Iraola. Menurut pria asal Basque itu, kuncinya adalah awal pertandingan yang kuat dari timnya. "Kami membutuhkan awal yang bagus: bermain agresif, memenangi bola kedua, memenangi duel, dan melakukan transisi. Saya rasa kami berhasil melakukannya, dan ini pertandingan yang berbeda dari pertandingan-pertandingan ketika kami kebobolan lebih dulu."

Brighton selanjutnya akan dua kali berturut-turut bertandang ke markas Manchester City, pada tengah pekan di Piala Liga dan Sabtu mendatang di liga. Liverpool juga menghadapi dua laga besar: melawan Chelsea pada Rabu di Piala Liga, lalu menghadapi Arsenal pada Minggu berikutnya di Liga Primer.

Liga Primer: Papan atas setelah delapan pertandingan

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Gol Selisih Poin 1 Manchester City 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 Arsenal FC 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 Brighton & Hove Albion 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 Liverpool FC 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 Chelsea FC 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 Brentford FC 8 2 5 1 14:9 +5 11



