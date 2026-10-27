Lamine Yamal, bintang Barcelona, memilih untuk merespons kegagalannya meraih penghargaan Ballon d'Or dengan sebuah pesan penuh ambisi dan percaya diri, menegaskan bahwa meraih penghargaan itu hanyalah soal waktu, dan bahwa ia yakin dengan jalan yang sedang ia tempuh untuk mewujudkan tujuannya.

Yamal mengunggah pesan melalui akun Instagram miliknya, sehari setelah acara yang berakhir dengan kemenangan Harry Kane atas penghargaan tersebut. Dalam pesannya ia menulis: "Segala sesuatu akan datang pada waktunya, karena hal-hal baik membutuhkan waktu. Saya percaya pada jalan yang sedang saya bangun. Tanpa terburu-buru, dengan semangat, dan ketenangan yang lahir dari keyakinan saya bahwa momen saya akan datang suatu hari nanti."

Bintang Barcelona itu menambahkan ucapan selamat kepada para pemenang: "Selamat untuk para pemenang. Fokus saya kini kembali kepada apa yang penting, yaitu mengembalikan Barcelona ke jalur kemenangan."

Kekecewaan yang berubah menjadi ambisi

Meski Yamal meraih penghargaan pemain muda terbaik di dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun, ambisinya melampaui itu, yaitu memenangi Ballon d'Or, terutama karena ia meyakini bahwa gelar juara Piala Dunia memberinya peluang nyata untuk merebut penghargaan besar tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Tanda-tanda kekecewaan tampak di wajah pemain muda itu pada saat kemenangan Harry Kane diumumkan, tetapi pesannya pada keesokan harinya mencerminkan tekadnya untuk terus bekerja dan menantikan peluangnya berikutnya.

Yamal memiliki rekam jejak yang mencolok dalam perburuan Ballon d'Or, setelah ia naik ke podium penghargaan dua kali berturut-turut; ia menjadi runner-up pada edisi lalu di belakang Ousmane Dembele, sebelum mengakhiri edisi kali ini di peringkat ketiga.

Dukungan dari rekan-rekan dan kekasihnya

Pesan Yamal mendapat respons dari rekan-rekannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, yang berusaha memberikan dukungan dan semangat kepadanya setelah kegagalan meraih penghargaan itu.

Fermin Lopez menuliskan komentar yang berbunyi: "Itu akan datang, dan akan datang lebih dari sekali. Saya selalu bersamamu."

Inigo Martinez juga menyampaikan pesan dukungan kepada bintang muda itu, dengan berkata: "Ada bakat-bakat yang tidak membutuhkan penghargaan untuk membuktikan nilainya."

Dukungan tidak hanya terbatas pada rekan-rekannya, karena kekasihnya, Ines Garcia, menyampaikan pesan panjang yang mengungkapkan keyakinannya pada kemampuan Yamal, dengan berkata: "Kerja keras selalu berbuah pada akhirnya. Usaha dan ambisimu berjalan beriringan setiap hari. Kami percaya padamu dan sepenuhnya meyakinimu. Kamu yang terbaik dan seluruh dunia akan menyadarinya pada akhirnya. Aku mencintaimu, hidupku, dan aku akan selalu berada di sisimu dengan sekuat tenagaku."