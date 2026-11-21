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Vinicius Junior berperan besar dalam kemenangan Real Madrid saat kembali bermain, setelah timnya tampil buruk pada babak pertama.

Los Blancos mengalahkan Celta Vigo 2-1 (0-1) meski Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti. Hasil itu membuat mereka menyamai perolehan poin FC Barcelona, setidaknya untuk sementara. Namun, pemuncak klasemen yang dilatih Hansi Flick itu bisa kembali memulihkan selisih poin pada Minggu.

Pablo Duran (7) membawa tim tamu unggul lebih dulu. Sekitar setengah jam kemudian, Mbappe berpeluang menyamakan kedudukan. Namun, pemain asal Prancis itu menembakkan penalti yang didapatnya setelah dilanggar jauh di atas gawang (38). Jude Bellingham (66) membuat skor menjadi 1-1, sebelum Carlos Espi (85) mencetak gol kemenangan pada pengujung laga.

Vinicius Junior Terlibat Dalam Kedua Gol Real Madrid

Real segera menyamakan kedudukan setelah Vinicius Junior masuk (57), usai menjalani skorsing empat pertandingan. Pemain asal Brasil itu melaju cepat di sisi kiri dan mengoper bola kepada Mbappe, yang kemudian memberi umpan untuk Bellingham.

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Vinicius juga berperan dalam gol kemenangan Espi yang berusia 21 tahun. Ia mengirim umpan silang sempurna ke arah penyerang asal Spanyol itu. Sundulan pertama Espi gagal berbuah gol, tetapi ia menyambar bola pantul dan mendorongnya melewati garis gawang.

Bellingham, yang pernah membela Dortmund, menjadi pemain Inggris ketiga yang mencatatkan 100 penampilan di kasta tertinggi sepakbola Spanyol. Sebelumnya, hanya David Beckham (113) dan Gary Lineker (103) yang mencapai angka tersebut. Dengan 39 gol, Bellingham kini mendekati catatan Lineker, yang mencetak 42 gol untuk FC Barcelona. Beckham mencetak 13 gol untuk Real Madrid di LaLiga.