Klub Prancis, Stade Reims, berhasil merampungkan salah satu transfer bakat muda paling menonjol pada bursa transfer saat ini, setelah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain asal Mali, Sidou Dembele, yang berusia 18 tahun, meski bersaing ketat dengan sejumlah klub besar Eropa, terutama Chelsea, Manchester United, dan Barcelona.

Menurut situs "Foot Mercato", Dembele akan menandatangani kontrak profesional pertama dalam kariernya bersama Stade Reims, setelah tertarik dengan proyek olahraga klub Prancis tersebut yang berlandaskan pada penemuan bakat-bakat muda, pengembangannya, dan pemberian jalan bertahap menuju tim utama. Dengan demikian, ia memenangkan perlombaan yang sebelumnya diperkirakan akan membawanya ke salah satu raksasa benua Eropa.

Dembele mengukuhkan diri sebagai salah satu bakat menonjol yang tengah menanjak dalam sepak bola Afrika, setelah tampil gemilang dengan kostum tim nasional Mali U-17 pada Piala Dunia yang digelar di Qatar pada 2025. Ia mencetak dua gol dan menciptakan 4 gol dalam 5 pertandingan, hingga dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dan menarik perhatian para pemandu bakat klub-klub Eropa.

Kegemilangannya di Piala Dunia bukan sekadar penampilan sesaat, karena sang pemain sebelumnya pernah meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen Afrika Barat U-17 zona "A" yang digelar di Senegal, sehingga sejak dini menegaskan bahwa ia memiliki bakat luar biasa yang menjadikannya salah satu pemain muda paling banyak diperhatikan di benua hitam tersebut.

Dembele menempa dirinya di akademi terkenal "JMG" di Bamako, yang didirikan oleh warga Prancis Jean-Marc Guillou, tempat bakat teknisnya, kemampuannya mengontrol bola, dan mengalirkan permainan diasah.

Pemain kidal ini memiliki keistimewaan berupa visi lapangan yang mumpuni, keterampilan tinggi dalam duel satu lawan satu, di samping kemampuannya mengeksekusi bola mati dan mengumpan di ruang sempit, faktor-faktor yang membuatnya mendapat apresiasi luas di pasar bakat.

Wajar jika kualitas-kualitas ini berubah menjadi perebutan di antara beberapa klub Eropa, di mana Chelsea mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan jasa sang pemain, sementara Manchester United, Red Bull Salzburg, dan Fenerbahce menunjukkan ketertarikan pada bakat Mali tersebut, sebelum Barcelona tampak paling dekat untuk merampungkan transfer pada tahap sebelumnya.

Namun, Reims berhasil membalikkan keadaan, setelah menyodorkan kepada sang pemain sebuah proyek olahraga yang lebih jelas dan sesuai dengan usianya, serta memberinya kesempatan untuk berkembang jauh dari tekanan lompatan dini ke sorotan. Hal inilah yang berkontribusi meyakinkan Dembele dan timnya untuk memilih klub Prancis tersebut alih-alih langsung pindah ke salah satu klub besar.