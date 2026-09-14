Kemungkinan untuk mencoret wasit Matt Donohue dari pengelolaan teknologi video asisten (VAR) dalam setiap pertandingan yang melibatkan Manchester United semakin meningkat pada periode mendatang.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", wasit Matt Donohue, wasit teknologi video asisten yang melakukan kesalahan dalam rekomendasinya untuk mengesahkan gol kemenangan City yang dicetak penyerang Erling Haaland dalam pertandingan derby Manchester, kemarin Minggu, sedang menjalani pemeriksaan.

Sumber-sumber mengungkapkan bahwa Manchester United tidak diperkirakan akan menuntut tindakan tambahan apa pun setelah kesalahan wasit Donohue, di mana seorang sumber resmi menyatakan bahwa pernyataan badan wasit profesional PGMOL sudah mewakili dirinya secara penuh.

Klub sudah mengetahui bahwa penjelasan pusat pertandingan Liga Primer Inggris untuk membatalkan keputusan offside terhadap Haaland secara faktual adalah keliru, sebelum badan tersebut mengakui adanya "kesalahan penilaian".

Para pejabat Manchester United memperkirakan wasit lapangan Michael Oliver akan dipanggil ke layar tinjauan di sisi lapangan, guna meninjau keputusan "offside taktikal", lalu mempertahankan keputusan aslinya.

Perlu disebutkan bahwa wasit Donohue lahir di kota Southend, tetapi ia pindah untuk tinggal di kawasan Greater Manchester sejak lebih dari sepuluh tahun lalu.

Wasit tersebut bekerja di sekolah dan taman kanak-kanak Greswell Primary di kawasan Denton selama 8 tahun sebagai guru, sebelum beralih bekerja sebagai wasit profesional penuh waktu pada tahun 2019.

Catatan mengungkapkan bahwa Donohue yang berusia 38 tahun mengklaim dirinya mengalami perlakuan tidak pantas dari bek Manchester United Harry Maguire setelah pengusirannya dalam pertandingan melawan Bournemouth pada bulan Maret.

Laporan resmi menunjukkan bahwa Donohue menyampaikan laporan tentang insiden luar biasa, dan di dalamnya ia menulis bahwa setelah selesai melakukan tinjauan teknologi video asisten, Harry Maguire mendekatinya saat ia meninggalkan lapangan, dan berteriak: "Kau bahan tertawaan, kalian semua bahan tertawaan sialan".



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