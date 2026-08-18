Sejumlah laporan media mengungkap waktu kembalinya kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo asal Portugal, ke pertandingan tim, setelah absen sepanjang periode belakangan ini.

Ronaldo kembali ke latihan Al Nassr pekan lalu, usai absen selama lebih dari sebulan, sejak timnas Portugal tersingkir dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa pelatih fisik klub Al Nassr sedang mempersiapkan Ronaldo untuk tampil bersama tim pada laga-laga mendatang, setelah absen di dua pertandingan pertama musim baru.

"Sang Don" absen pada laga pembuka Al Nassr di Liga Roshn, ketika menang 3-0 atas Al Fateh pada Sabtu lalu, dan juga akan absen pada laga melawan Al Diriyah hari ini, Selasa, di babak 32 besar Piala Penjaga Dua Kota Suci.

Ronaldo akan menjalani latihan kebugaran yang berlangsung selama 90 menit, sore ini, Selasa, di pusat latihan Dar Al Nassr di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, guna mempersiapkan diri untuk kembali ke pertandingan pada periode mendatang.

Setelah menghadapi Al Diriyah, "Al Alami" akan menjamu tetangganya, Al Riyadh, pada Jumat mendatang, di stadion Al Riyadh, dalam pekan kedua Liga Roshn, dan itu adalah pertandingan yang mungkin akan menyaksikan comeback Ronaldo.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa "Roket Madeira" tidak banyak kehilangan kebugaran fisiknya selama masa absennya dari latihan Al Nassr, yang membuat gagasan comeback-nya ke pertandingan semakin dekat, di tengah program kebugaran yang tengah ia jalani saat ini.

Perlu diingat bahwa Ronaldo berhasil membawa Al Nassr meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim lalu, setelah puasa gelar selama 7 tahun, sementara ia bermimpi membawa tim menjuarai Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.