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Laporan yang disampaikan Ikatan Ekonom Catalunya menegaskan bahwa Barcelona berhasil memangkas selisih pendapatan dengan Real Madrid.

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Menurut laporan harian Sport, Barcelona memangkas selisih pendapatan dengan Real Madrid dari 303 juta menjadi 174 juta euro sepanjang musim 2024-2025.

Laporan Ikatan Ekonom tersebut menegaskan bahwa pendapatan komersial kian penting dibandingkan pemasukan dari hak siar televisi, sebuah tren yang terlihat sangat jelas saat membandingkan Barcelona dan Real Madrid.

Real Madrid menutup musim 2024-2025 dengan pendapatan operasional sebesar 1,161 miliar euro, sementara Barcelona membukukan 987 juta euro. Dengan demikian, selisih kedua klub menyusut menjadi 174 juta euro, setelah sebelumnya mencapai 303 juta euro pada musim sebelumnya, saat Real Madrid meraup pendapatan 1,065 miliar euro dan Barca 762 juta euro.

Pertumbuhan pendapatan Barcelona jauh lebih mencolok, yakni naik sekitar 30% hanya dalam satu musim, sedangkan Real Madrid mencatat kenaikan 9%. Dengan begitu, Barca berhasil memangkas sebagian selisih, meski Los Blancos tetap unggul dan mempertahankan struktur pendapatan yang berbeda.

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Perbedaan utama terletak pada besarnya pemasukan dari kompetisi dan hak siar televisi. Real Madrid meraih 372 juta euro dari kompetisi, berbanding 119 juta euro milik Barcelona. Sementara itu, dari hak siar televisi, Real Madrid memperoleh 162 juta euro, berbanding 250 juta euro milik Barca.

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Di sisi lain, pos pemasaran dan pendapatan lainnya menjadi sumber pemasukan utama bagi kedua klub, dengan nilai 563 juta euro bagi Real Madrid dan 587 juta euro bagi Barcelona. Pos ini mencakup 48% dari total pendapatan Los Blancos, berbanding 59% dari pendapatan klub Catalan tersebut.

Hasil Operasional Menguntungkan Barcelona

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Meski pendapatannya lebih rendah 174 juta euro dibandingkan Real Madrid, Barcelona mencatat hasil operasional sebesar 61 juta euro, jauh lebih tinggi daripada milik Los Blancos yang mencapai 17 juta euro.

Pengeluaran operasional Barcelona mencapai 926 juta euro, sedangkan Real Madrid sebesar 1,144 miliar euro. Namun, ada satu pos yang nyaris setara bagi kedua klub, yaitu biaya personel. Klub Catalan itu mengalokasikan 510 juta euro untuk pos ini, sementara Real Madrid 514 juta euro.

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Biaya penyusutan nilai pemain juga lebih tinggi di kubu Real Madrid, yakni 116 juta euro berbanding 81 juta euro milik Barcelona. Hal serupa terjadi pada pos pengeluaran lainnya, yang mencapai 514 juta euro bagi Los Blancos, berbanding 335 juta euro bagi Blaugrana.

Kombinasi faktor-faktor tersebut menjelaskan bagaimana Barcelona mampu mencatat hasil operasional yang lebih baik, meski volume pendapatannya lebih kecil dibandingkan Real Madrid.

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Namun, keunggulan ini tidak tecermin pada hasil finansial bersih. Defisit hasil finansial Barcelona mencapai 80 juta euro, berbanding 44 juta euro milik Real Madrid.

Setelah memperhitungkan pos-pos lainnya, klub Catalan itu menutup tahun buku dengan kerugian 17 juta euro, sementara Los Blancos membukukan laba sebesar 24 juta euro.

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Perbedaan Terletak pada Neraca

Gambaran ini berubah lebih jauh saat menganalisis posisi keuangan dan ekuitas kedua klub. Kajian tersebut menetapkan total utang Barcelona sebesar 2,5729 miliar euro, melampaui utang Real Madrid yang berjumlah 2,2407 miliar euro.

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Perbedaan paling signifikan terlihat pada ekuitas bersih. Real Madrid mencatat saldo positif sebesar 598,3 juta euro, sedangkan Barcelona terbebani ekuitas bersih negatif senilai 152,7 juta euro.