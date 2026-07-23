Al Hilal Saudi kian mendekati keputusan baru di bursa transfer musim panas, yang bisa membuka jalan untuk merampungkan salah satu kesepakatan paling dinanti, yakni merekrut pemain Prancis Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkapkan adanya kontak lisan antara Al Hilal dan manajemen Paris Saint-Germain, untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Dembele, namun negosiasi hingga kini belum sampai ke tahap resmi.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, manajemen Al Hilal memutuskan untuk menjual pemain Brasil Malcom pada periode transfer saat ini, setelah ia tersingkir dari rencana pelatih asal Italia Simone Inzaghi.

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Ia menjelaskan bahwa klub Saudi itu sudah mulai mencari klub baru untuk Malcom, dalam rangka menata ulang skuad dan memberi ruang bagi wajah-wajah baru sebelum musim depan dimulai.

Langkah ini mengisyaratkan bahwa Al Hilal bersiap mengosongkan tempat di posisi sayap kanan, posisi yang menjadi keahlian Ousmane Dembele, sehingga memperkuat spekulasi bahwa "Sang Bos" bisa bergerak serius untuk menuntaskan kesepakatan tersebut pada periode mendatang.

Inzaghi tengah mencari seorang pemain sayap yang memiliki kecepatan dan kemampuan menciptakan perbedaan dalam duel satu lawan satu, spesifikasi yang dimiliki Dembele, salah satu pemain paling menonjol di Paris Saint-Germain dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa menjadikan kepergian Malcom sebagai langkah pertama dalam perjalanan pemain internasional Prancis itu menuju Liga Roshn.