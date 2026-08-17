Selamat tinggal Miami: Busquets memulai kisah baru bersama Barcelona

Dalam sebuah langkah yang mengandung nuansa emosional sekaligus olahraga, Sergio Busquets kembali ke klub Barcelona lewat pintu yang dulu ia tinggalkan tiga tahun lalu.

Pemain yang mengenakan seragam Blaugrana selama 15 musim dan mengangkat puluhan gelar itu resmi bergabung dengan staf teknis Barcelona Atletic, sehingga memulai babak baru dalam kariernya kurang dari setahun setelah gantung sepatu.

Kepindahan Busquets (38 tahun) ke tim asuhan pelatih Juliano Belletti terjadi saat ia kini tengah menyelesaikan kursus kepelatihan yang diperlukan untuk memperoleh lisensi melatih.

Selama periode tersebut, ia akan bekerja berdampingan dengan Belletti di dalam Stadion Johan Cruyff, di mana tim cadangan berupaya membangun identitas baru di bawah kepemimpinan staf teknis saat ini.

Busquets menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Barcelona, di mana ia bersama Andres Iniesta dan Xavi Hernandez membentuk salah satu lini tengah paling menonjol dalam sejarah sepak bola modern.

Setelah meninggalkan klub pada musim panas 2023, ia pindah ke Inter Miami di liga Amerika, tempat ia bermain dua musim bersama Lionel Messi, Luis Suarez, dan Jordi Alba, sebelum mengumumkan pensiun pada Juli 2025.

Tampaknya kembali ke klub yang menciptakan kejayaannya menjadi pilihan alami bagi legenda Catalan itu; Busquets bukan sekadar nama yang lewat begitu saja dalam sejarah Barcelona, melainkan salah satu ikon "tiki-taka" dan salah satu pemain paling berpengaruh di ruang ganti selama lebih dari satu setengah dekade.

Dari sisi teknis, Barcelona Atletic meraih kemenangan pertamanya di laga-laga persahabatan musim ini pekan lalu, ketika mengalahkan Hospitalet dengan skor 2-0, lewat dua gol yang dicetak Shane Kluivert dan Ignasi Coder.

Tim kini bersiap menjalani laga persahabatan berikutnya pada hari Rabu melawan CE Europa, tanpa penonton di Stadion Johan Cruyff Arena.

Bergabungnya Busquets dipandang di dalam klub sebagai tambahan berkualitas, tidak hanya karena pengalaman sepak bolanya yang besar, tetapi juga karena kemampuannya menularkan nilai-nilai Barcelona dan gaya bermainnya kepada generasi baru pemain.

Dengan dimulainya perjalanan kepelatihannya secara resmi, semua orang menanti bagaimana nama besar ini akan berkontribusi dalam membentuk masa depan tim cadangan, dan mungkin dalam perjalanannya menuju posisi-posisi teknis yang lebih tinggi di dalam klub pada tahun-tahun mendatang.