Suporter Galatasaray melontarkan peringatan keras kepada Barcelona menjelang laga Liga Champions, dengan satu pesan yang telah menakuti Eropa selama beberapa dekade: "Selamat datang di neraka", sebagai isyarat tentang apa yang menanti Blaugrana di dalam Stadion Ali Sami Yen - Rams Park, salah satu stadion paling bermusuhan dan paling menakutkan bagi tim tamu di benua tersebut.

Menurut "Mundo Deportivo" asal Spanyol, stadion Galatasaray yang secara resmi dikenal sebagai Kompleks Olahraga Ali Sami Yen - Rams Park, dikenal sebagai salah satu stadion sepak bola paling bermusuhan bagi tim tamu. Meski kapasitasnya tidak lebih dari 54 ribu penonton dan baru diresmikan pada 2011, stadion ini berubah menjadi gunung berapi sesungguhnya setiap kali dikunjungi tim lawan yang kuat.

Stadion lama mereka dijuluki "Neraka Turki", sebuah kebiasaan yang diwarisi oleh stadion baru, di mana para suporter menyambut tim tamu dengan mozaik raksasa di tribune bertuliskan "Selamat datang di neraka". Sementara itu, nama asli stadion tersebut merujuk kepada pendiri klub Turki tersebut, Ali Sami Yen, sebelum pada era modern menyandang nama sponsor utama "Rams Global", sebuah perusahaan multinasional berpengaruh besar yang bergerak terutama di sektor konstruksi.

131 desibel: Data yang menegaskan "neraka Turki"

Julukan neraka itu tidak muncul tanpa alasan, melainkan dibuktikan oleh angka-angka. Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa pada 18 Maret 2011, dalam sebuah laga derby historis melawan rival Fenerbahce, para pendukung Galatasaray mencatatkan rekor dunia untuk tingkat kebisingan di dalam stadion sepak bola saat itu, dengan intensitas suara mencapai 131,76 desibel, sebuah suara dahsyat yang diumumkan oleh klub itu sendiri, sehingga menciptakan atmosfer penuh semangat yang selalu mendorong tim mereka menuju kemenangan.

Terlepas dari segala neraka tersebut, Barcelona memiliki catatan masa lalu yang baik sehingga mereka tidak akan surut di Istanbul. Blaugrana yang berpengalaman dalam atmosfer semacam itu telah menunjukkan dalam tiga kunjungan terakhir mereka bahwa mereka mampu membungkam neraka ini.

Pada 19 Maret 2002, Barcelona di bawah arahan Carles Rexach menang melalui gol yang dicetak Luis Enrique di babak kedua. Lalu pada musim berikutnya di bawah kepemimpinan Louis van Gaal, mereka meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 berkat gol Kluivert dan Luis Enrique, yang secara kebetulan merupakan gol ke-100 miliknya dengan seragam Barcelona.

Dan pada 2023, di lapangan stadion baru tersebut, dalam babak 16 besar Liga Europa, Blaugrana kembali menang berkat gol Pedri dan Aubameyang, menegaskan bahwa neraka Turki mungkin tidak cukup untuk menghentikan skuat Catalan.







