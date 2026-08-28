Setelah melewati hari-hari yang mengerikan hingga nyaris kehilangan nyawanya, klub Cagliari beserta para pendukungnya kini bisa bernapas lega. Penyerang muda Yael Trebi telah keluar dari rumah sakit dalam kondisi baik, menutup lembaran insiden mengerikan di kolam renang yang nyaris mengakhiri kariernya sebelum ia benar-benar dimulai.

Pemain asal Prancis itu keluar dari Rumah Sakit Universitas Sassari "Santissima Annunziata", setelah menjalani proses perawatan yang berlangsung sekitar dua pekan, sekaligus melewati fase tersulit sejak insiden tersebut.

Detail peristiwa itu bermula pada 16 Agustus, ketika Trebi nyaris tenggelam di dalam kolam renang sebuah vila di kawasan Baja Sardinia, dekat Costa Smeralda. Andai bukan karena tindakan cepat dari tim darurat yang membawanya dengan helikopter ke rumah sakit, akibatnya bisa jadi malapetaka.

Penyerang muda itu langsung dimasukkan ke ruang perawatan intensif, di mana ia berada dalam koma medis selama 48 jam, sebelum akhirnya sadar dan memulai proses pemulihan bertahap. Setelah itu, ia dipindahkan ke bangsal penyakit paru untuk menuntaskan pengobatan, di tengah kepastian medis bahwa tidak ada kerusakan fisik yang serius.

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Bukan mukjizat, melainkan kerja sistem yang efektif

Dalam pernyataan medis yang menyentuh yang dipublikasikan jaringan "Sky Sport", Profesor Pietro Pirina, direktur departemen penyakit paru klinis dan intervensi di Rumah Sakit Universitas Sassari, mengatakan: "Pasien keluar dari rumah sakit dalam kondisi klinis yang secara umum baik, setelah menjalani proses perawatan yang menunjukkan pemulihan bertahap dan signifikan."

Ia menambahkan: "Pemeriksaan yang dilakukan selama masa perawatannya di rumah sakit menunjukkan perbaikan pada kondisinya, sehingga memungkinkan kami merencanakan kepulangannya dengan tenang. Jika dalam beberapa hari terakhir sebagian orang membicarakan soal mukjizat, kami lebih memilih untuk membicarakan kerja sebuah sistem yang telah terbukti efektif."

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Tahap rehabilitasi dimulai

Trebi keluar dari rumah sakit ditemani ibunya, dengan senyum lebar, setelah berpamitan kepada tim medis, direktur umum, dan direktur medis rumah sakit.

Destinasi berikutnya dijadwalkan adalah kota Arco di Provinsi Trento, di mana ia akan melanjutkan program rehabilitasinya, sebelum menjalani serangkaian pemeriksaan lebih teliti untuk menilai kemungkinan kembalinya ke kompetisi olahraga dan memulihkan kelayakan kondisi fisiknya.