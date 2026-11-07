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Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menanggapi keraguan mantan pemain FCB Dietmar Hamann soal perpanjangan kontrak penyerang bintang Harry Kane. Eberl pun berbicara blak-blakan.

"Semua orang berhak menyampaikan pendapatnya," kata Eberl kepada Sky di sela-sela pertandingan Bundesliga antara Bayern, sang pemuncak klasemen, dan Mainz 05 pada Sabtu sore. "Jika kami memiliki pemain terbaik dunia di Bundesliga, yang sedang tampil luar biasa dan berada di puncak kariernya, itu merupakan pertanda besar bagi Bundesliga."

Bayern memberikan "pertanda bagi Bundesliga" itu pada Kamis, ketika mereka mengumumkan perpanjangan kontrak Kane, yang akan segera berakhir, hingga musim panas 2029. Hamann mengomentari keputusan itu secara kritis dengan menyoroti usia Kane yang tak lagi muda. Eberl tidak menyukainya: "Saya tahu semua penggemar Bayern sangat senang. Saya rasa para penggemar di Jerman juga begitu. Karena itu, sayangnya begitulah: di Jerman selalu ada orang yang merusak suasana, dan sayangnya Didi sering menjadi salah satunya."

Eberl juga tahu bahwa pemenang Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan itu akan berusia hampir 36 tahun saat kontraknya berakhir. Namun, ia memberikan pandangannya: "Dia hampir tidak pernah mengalami cedera sejak datang ke sini. Tentu saja kami berharap itu terus berlanjut. Namun, jika Anda mengalami cedera, waktu yang dibutuhkan untuk kembali akan lebih lama. Jika Anda menandatangani kontrak yang berlaku hingga usia hampir 36 tahun, selalu ada risiko tertentu, siapa pun orangnya."

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Hamann melontarkan pernyataan kritisnya pada Kamis malam dalam acara Sky bertajuk 'Triple - Der Hagedorn Fußballtalk'. Ia antara lain mengatakan: "Saya pikir perpanjangan kontrak ini mengandung risiko yang tidak kecil. Saya rasa tidak ada klub dari Inggris yang benar-benar berminat. Karena itu, kemungkinan besar mereka memang tidak punya pilihan lain. Apakah dia akan terus mencetak gol sebanyak itu dalam tiga tahun ke depan, masih harus dilihat. (...)."

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Mantan pemain FCB itu juga menilai bekas klubnya tidak punya banyak pilihan: "Bayern hampir tidak punya pilihan selain memperpanjang kontraknya. Dia ingin bertahan dan kini memenangi Ballon d'Or. Akan menjadi sebuah pernyataan tersendiri jika dia memenangi penghargaan itu, tetapi mereka tetap membiarkannya pergi."

Getty Images

Sejak kapan Harry Kane bermain untuk Bayern Munich?

Namun, kepada DAZN, Eberl menyampaikan pandangan yang sangat berbeda: "Menurut saya, memiliki pemenang Ballon d'Or di Jerman dan melihatnya tetap bertahan adalah pertanda yang luar biasa. Skenario yang lazim adalah: saya memenangi Ballon d'Or, membiarkan kontrak saya habis pada musim panas, lalu bisa melakukan hal-hal yang sama sekali berbeda." Penghargaan Kane sebagai pemain terbaik dunia juga membuat Bayern harus mengeluarkan sejumlah uang, tetapi hal itu tidak terlalu dipikirkan Eberl. Sebaliknya, ia mengatakan: "Klub ini cukup kuat, kami juga bisa menanggungnya. Itu pertanda baik."

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Kane bermain sebagai penyerang Bayern sejak musim panas 2023. Saat itu, ia didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer hampir 100 juta euro dan melampaui ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya. Kapten tim nasional Inggris itu mencetak 156 gol dalam 162 penampilan untuk FCB. Ia juga menyumbang 42 assist.