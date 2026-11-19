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Bintang Formula 1 Max Verstappen dikenal sebagai penggemar PSV. Namun, ia kini mengaku juga mengikuti dua klub lain dengan penuh antusias. Juara dunia empat kali itu juga mendukung Manchester United dan FC Barcelona, seperti diungkapkannya kepada TalkSPORT.

Verstappen ditanya 'di mana hatinya benar-benar berada'. "Mereka bermain di kompetisi yang berbeda, bukan?" jawab putra Jos Verstappen yang berusia 29 tahun itu. "Dulu ayah saya mengajak saya menonton PSV. Saat itu, ia punya hubungan dengan Philips."

"Saya menyukai mentalitas di klub itu, karena itulah saya merasa dekat dengan mereka. Di sisi lain, Barcelona, Johan Cruijff... Ada hubungan yang kuat, ikatan yang kuat sebagai pencinta sepakbola Belanda. Dia yang terbaik yang pernah kami miliki."

"Saya menyukai gaya bermain mereka, klub itu juga ada di hati saya. Dan saya juga sangat menyukai Liga Primer, ada banyak tim kompetitif di sana."

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"Dan ya, Anda selalu memilih satu favorit. Dalam suka dan duka. Bagi saya, itu United. Mereka sedang mengalami masa sulit saat ini, tetapi Anda tetap harus mendukung mereka dengan segala cara," ujar Verstappen.

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Bagaimanapun, Verstappen punya banyak hal yang bisa dinantikan akhir pekan ini. Manchester United akan bertandang ke markas Liverpool, Barcelona menjamu Villarreal, dan PSV pergi ke Nijmegen untuk menghadapi NEC.

Namun, Verstappen harus puas menyaksikan cuplikan pertandingan. Akhir pekan ini, Grand Prix Las Vegas juga akan digelar.

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Setelah itu, masih ada dua balapan sebelum musim Formula 1 berakhir: pada 29 November di Qatar dan Grand Prix penutup pada 6 Desember di Abu Dhabi.

Verstappen, yang memenangi tiga dari lima balapan terakhirnya, tidak lagi bisa meraih gelar juara dunia untuk kelima kalinya musim ini. Pada awal bulan ini, pembalap Mercedes berusia 20 tahun Kimi Antonelli resmi menjadi yang terbaik.