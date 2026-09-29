Sektioui memilih formasi kesempatan terakhir menghadapi Kuwait

Direktur teknik timnas Oman, Tarek Sektioui, mengumumkan susunan pemain utama yang akan diturunkan untuk menghadapi timnas Kuwait pada penutupan babak pertama turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27".

Pertandingan digelar di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, di kota Jeddah, yang menjadi tuan rumah turnamen hingga 6 Oktober mendatang.

Kedua timnas bermain di Grup A yang juga menampung Arab Saudi dan Irak.

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Berikut susunan pemain racikan Sektioui untuk laga Oman kontra Kuwait:

Penjaga gawang Ibrahim Al-Mukhaini, Harib Al-Saadi, Ahmed Al-Kaabi, Amjad Al-Harthi, Musab Al-Shaqsi, Khalid Al-Braiki, Jameel Al-Yahmadi, Nasser Al-Rawahi, Hussein Al-Shahri, Abdul Salam Al-Shukaili, Issam Al-Subhi.

Sementara itu, susunan pemain racikan pelatih asal Portugal, Helio Sousa, untuk timnas Kuwait adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang Abdul Rahman Al-Fadli, Rashid Al-Dosari, Fahad Al-Hajri, Abdul Aziz Mihran, Muath Al-Dhafiri, Khalid Al-Murshid, Jassim Al-Matar, Mahdi Dashti, Mohammed Dahham, Eid Al-Rashidi, Shabib Al-Khaldi.

Timnas Oman berharap Irak tergelincir malam ini menghadapi Arab Saudi, sehingga mereka bisa memastikan lolos ke semifinal, apabila berhasil meraih kemenangan atas Kuwait.

Timnas Kuwait sebelumnya telah tersingkir dari turnamen setelah menelan kekalahan pada dua laga terakhir melawan Arab Saudi dan Irak.