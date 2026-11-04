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"Sekali lagi di Liga Champions": Bellingham memuji remontada baru Real Madrid

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League
J. Bellingham
Yunani
Spanyol
Inggris

"Semuanya berjalan dengan baik"

Jude Bellingham, pemain Real Madrid, memuji penampilan para pemain timnya dalam pertandingan melawan AEK Athena pada Rabu malam ini di Liga Champions Eropa.

Real Madrid membalikkan ketertinggalan atas tuan rumah AEK Athena dari Yunani menjadi kemenangan dramatis dan berharga dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung pada Rabu malam ini, dalam rangkaian jornada keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Trigol Real Madrid dicetak oleh: Jude Bellingham (menit ke-32), Kylian Mbappe (menit ke-78), dan Federico Valverde (menit ke-90+2).

Jude Bellingham, dalam pernyataannya kepada jaringan "Movistar" mengatakan: "Ya, sekali lagi di Liga Champions Eropa. Itu adalah gol yang luar biasa dari Valverde. Kami harus berjuang melawan tim hebat seperti AEK Athena dan meraih poin."

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Terkait penilaiannya terhadap Los Blancos di menit-menit awal, ia menjelaskan: "Saya rasa kami benar-benar menguasai sepanjang pertandingan. Mereka melancarkan dua serangan bagus dan mencetak dua gol, tetapi saya rasa kami benar-benar menguasai jalannya pertandingan."

Ia menambahkan: "Bangga dengan rekan-rekan setim saya. Ya, ya. Kami bekerja keras untuk meraih kemenangan ini. Kami menguasai bola dan menciptakan peluang."

Mengenai golnya yang luar biasa, Bellingham berkata: "Itu berbeda. Umpan silang yang luar biasa dari Cucurella, dan saya menyelesaikannya dengan tumit."

Ia menambahkan: "Ya, saya bermain dengan fokus yang lebih besar di setiap pertandingan, tentu saja saya bermain dengan fokus yang lebih besar. Segalanya berjalan baik, dan saya mengembangkan penampilan saya serta memberi pengaruh pada pertandingan dengan berbagai cara. Saya berharap bisa terus seperti ini."

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