Timnas Arab Saudi menjalani dua laga uji coba selama pemusatan latihan di ibu kota Qatar, Doha, dengan menghadapi Korea Selatan pada 13 November mendatang, sebelum bertemu Uzbekistan pada 17 November, dalam rangkaian pemusatan latihan yang dimulai hari Minggu ini, bertepatan dengan periode jeda internasional.

Catatan pertemuan bersejarah menunjukkan hasil yang sangat berimbang antara Arab Saudi dan Korea Selatan, di mana kedua tim telah bertemu dalam 18 pertandingan sebelumnya. Arab Saudi meraih kemenangan pada 4 laga, berbanding 5 kemenangan untuk Korea Selatan, sementara 9 pertandingan berakhir imbang, menurut surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi.

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Sebaliknya, Timnas Arab Saudi memiliki keunggulan dalam catatan pertemuan melawan Uzbekistan, karena kedua tim telah bertemu dalam 12 pertandingan, di mana Arab Saudi menang pada 7 laga, berbanding 4 kemenangan untuk Timnas Uzbekistan, sementara satu pertandingan berakhir imbang.

Kedua pertandingan ini juga membawa arti penting secara statistik tambahan bagi Timnas Arab Saudi, karena jumlah laga yang dimainkannya di tanah Qatar akan meningkat menjadi 60 pada akhir pemusatan latihan, setelah sebelumnya memainkan 58 pertandingan di Qatar, dengan meraih 26 kemenangan, 10 hasil imbang, berbanding 22 kekalahan.

Kedua pertandingan ini digelar di Stadion Khalifa bin Hamad, markas klub Qatar, Al-Sadd.