Napoli menjalani laga melawan Frosinone, dalam pekan keenam Serie A, dengan berbekal keunggulan historis dalam pertemuan langsung, sementara lawannya berupaya melanjutkan hasil-hasil positif dan mencatatkan rekor istimewa di awal musim.

Menurut jaringan statistik Opta, Napoli menang dalam lima dari enam pertandingannya melawan Frosinone di Serie A, sementara pertemuan terakhir di antara keduanya berakhir imbang 2-2 pada 14 April 2024 di Stadion Diego Armando Maradona.

Napoli mencetak minimal dua gol dalam setiap pertemuan dari enam laga sebelumnya, dengan total 20 gol, atau rata-rata 3,3 gol per pertandingan.









Napoli meraih kemenangan dalam enam laga terakhirnya melawan tim-tim yang baru promosi ke Serie A, dengan mencetak 15 gol dan hanya kebobolan dua gol. Napoli belum pernah mencatat rangkaian kemenangan beruntun yang lebih panjang melawan tim-tim tersebut di kompetisi ini kecuali dua kali, yang pertama dengan tujuh kemenangan antara 1987 dan 1988, serta yang kedua dengan 15 kemenangan antara 2016 dan 2019.

Pertandingan berikutnya NAP Serie A 14.45 FRC

Setelah bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina pada laga terakhirnya, Napoli berpotensi bermain imbang dalam dua laga beruntun di Serie A untuk pertama kalinya sejak Januari lalu, saat mereka bermain imbang dalam tiga laga berturut-turut melawan Hellas Verona, Inter, dan Parma.

Tim yang baru promosi ke Serie A dan terakhir kali meraih minimal 10 poin dalam lima laga pertamanya di awal musim adalah Sampdoria, pada musim 2012-2013, setelah mengumpulkan 11 poin.

Adapun Frosinone, mereka telah meraih 10 poin dalam lima laga pertama musim 2026-2027, dan jika memenangi laga berikutnya, mereka akan menjadi tim promosi pertama yang meraih minimal 13 poin setelah enam pekan pertama dalam satu musim di divisi utama Liga Italia, sejak Juventus pada musim 2007-2008, saat mengumpulkan 13 poin.

Napoli hanya sekali bermain imbang dalam 23 laga terakhirnya di Serie A seusai jeda internasional, berbanding 16 kemenangan dan 6 kekalahan.

Hasil imbang itu terjadi dengan skor 2-2 melawan Genoa pada 16 September 2023. Lebih spesifik lagi, Napoli meraih kemenangan dalam tujuh dari delapan laga terakhirnya di liga, berbanding satu kekalahan.

Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, menderita sembilan kekalahan di Serie A sepanjang tahun 2026, dan terakhir kali ia kalah dalam 10 laga atau lebih di kompetisi tersebut dalam satu tahun kalender adalah pada 2012, saat ia menelan 11 kekalahan.









Frosinone unggul atas seluruh tim Serie A musim ini dalam hal rata-rata jumlah umpan yang mereka izinkan dilakukan lawan sebelum melakukan aksi defensif, yang dikenal dengan indikator "PPDA", dengan rata-rata 9,5 umpan.

Sebaliknya, Napoli menempati peringkat kesepuluh dalam indikator ini dengan rata-rata 13,5 umpan.

Frosinone mencatatkan jumlah serangan balik cepat terbanyak di Serie A musim ini, setelah melakukan 13 serangan, dan 12 di antaranya berakhir dengan tembakan ke arah gawang.

Sebaliknya, Napoli menempati peringkat kedua dari bawah bersama satu tim lain dalam kedua indikator tersebut, setelah hanya melakukan dua serangan balik cepat, salah satunya berakhir dengan tembakan, sementara Bologna berada di dasar klasemen tanpa mencatatkan satu pun serangan balik cepat ataupun tembakan yang dihasilkan darinya.

Matteo Politano mencetak tiga gol ke gawang Frosinone di Serie A, dengan rata-rata satu gol setiap 118 menit. Pemain itu tidak memiliki rata-rata yang lebih baik dari itu melawan tim mana pun di kompetisi tersebut kecuali Benevento, karena ia mencetak satu gol setiap 99 menit ke gawang mereka.

Secara umum, tidak ada yang mencetak lebih banyak gol ke gawang Frosinone di divisi utama Liga Italia kecuali Gonzalo Higuain, Andrea Belotti, dan Duvan Zapata, dengan koleksi lima gol masing-masing, serta Suso yang mencetak empat gol.

Giorgi Kvaratskhelia, pemain Frosinone, mencetak gol dalam tiga laga terakhirnya di Serie A, dan ia berpotensi menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mencetak gol dalam empat laga beruntun di kompetisi ini.

Matias Soule juga sempat mencetak gol dalam tiga laga berturut-turut pada Oktober 2023.

Kvaratskhelia juga memuncaki daftar pemain tersukses dalam melakukan dribel di Serie A musim ini, setelah menuntaskan 16 dribel sukses.