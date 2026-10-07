Seiring kepergian Messi, mantan bintang Barcelona ini pensiun dari sepak bola

Mantan penyerang Barcelona, Pedro Rodriguez, secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada Rabu, melalui pesan menyentuh yang ia unggah di akun-akun media sosialnya.

Dalam pesannya, Pedro mengenang momen-momen paling berkesan sepanjang kariernya, serta mengucapkan terima kasih kepada semua klub, suporter, dan rekan-rekannya yang menemani perjalanannya bersama olahraga ini.

Pedro menulis melalui X: "Saya merasa saatnya telah tiba. Waktunya untuk melangkah maju dan memulai babak baru dalam hidup saya. Saya meninggalkan (lapangan) dengan rasa bangga karena telah mewujudkan impian saya, dan bangga kepada semua orang yang mendukung saya dalam mewujudkannya. Terima kasih, sepak bola, karena telah membuatku begitu bahagia."





Pedro pensiun sebagai salah satu bintang terpenting dalam sepak bola Spanyol, setelah meraih treble bersejarah dan sextuple bersama Barcelona, klub tempat ia meniti karier dari tingkat junior dan menampilkan level terbaiknya usai debutnya di bawah arahan pelatih Pep Guardiola.

Bersama timnas Spanyol, Pedro menjadi salah satu elemen paling menonjol dari generasi emas, karena ia berkontribusi dalam penaklukan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Eropa 2012, sehingga ia bergabung dalam daftar pemain yang telah merengkuh seluruh gelar besar.

Sepanjang kariernya di luar Barcelona, Pedro meninggalkan jejak yang jelas di Liga Premier Inggris bersama Chelsea, sebelum pindah ke Serie A Italia dan bermain untuk Lazio.