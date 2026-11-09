Bassem Ali, asisten pelatih baru di timnas Mesir, memicu kontroversi setelah mengumumkan kepergiannya dari staf kepelatihan Mesir, meski federasi sepak bola mengumumkan penunjukannya secara resmi kemarin, Minggu, sebagai bagian dari staf pembantu direktur teknik baru Ali Maher.

Hal itu terjadi melalui sebuah pesan yang diunggah oleh Bassem Ali, mantan pemain Al Ahly, melalui akun pribadinya di situs media sosial "Instagram", yang di dalamnya ia menyampaikan terima kasih kepada staf kepelatihan sembari mendoakan kesuksesan untuk tahap mendatang.

Bassem Ali mengunggah sebuah pesan melalui fitur cerita bergambar di akun pribadinya, yang di dalamnya ia menegaskan penerimaannya atas hal tersebut, seraya menyatakan bahwa ia berharap bisa berada bersama staf kepelatihan baru dan membela timnas negaranya, namun pada saat yang sama ia menekankan dukungannya kepada Ali Maher beserta staf pembantunya, sembari meminta para suporter untuk mendukung mereka selama periode mendatang.

Isi pesan Bassem Ali adalah sebagai berikut: "Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, pertama dan terakhir, dan Tuhan kita tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk untuk siapa pun, dan aku rida dengan hikmah-Nya, maka segala puji dan syukur selalu untuk Allah. Aku berharap orang-orang mendukung dan menyokong Kapten Ali Maher beserta staf teknisnya yang terhormat, yang aku merasa terhormat pernah menjadi salah satu di antara mereka, kepada mereka aku doakan segala kesuksesan di tahap yang akan datang, dan aku sangat ingin berada bersama mereka serta membela timnas negara kita, karena membela dan mewakili timnas negara kita adalah kehormatan besar bagi pelatih mana pun. Segala kesuksesan untuk staf terhormat ini yang layak mendapat dukungan dan sokongan, dan Tuhan kita akan menggantinya untukku insya Allah, Tuhan semesta alam".

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Perlu dicatat bahwa Ali Maher resmi menangani timnas Mesir pada hari Sabtu lalu, menggantikan Hossam Hassan, dan kemarin ia memilih susunan staf pembantu yang mencakup: Mohamed Abdel Karim sebagai pelatih umum, Bassem Ali sebagai asisten pelatih, dan Mostafa Fathy sebagai pelatih penjaga gawang.