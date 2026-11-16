Segera Kembali, Al-Qadsiah Menanti Sang Bomber Jelang Duel Kontra Al-Nassr

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Kabar gembira bagi pendukung Al-Qadsiah. Penyerang asal Italia milik klub Arab Saudi tersebut, Mateo Retegui, sudah memasuki tahap menyentuh bola sebagai persiapan untuk kembali berlatih bersama tim setelah jeda yang tengah berlangsung saat ini. Langkah ini mendekatkan kembalinya sang bomber, yang absen pada periode terpenting musim ini dan ketidakhadirannya sempat memicu banyak kekhawatiran di internal klub.

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Menurut sumber surat kabar Arab Saudi "Al Riyadiyah", Retegui kini memasuki tahap menyentuh bola setelah menempuh sebagian besar program perawatan dan rehabilitasinya. Hal ini menjadi sinyal jelas bahwa kembalinya sang pemain sudah sangat dekat dan tim medis yakin ia mampu segera kembali ke lapangan.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa keikutsertaan Retegui saat menghadapi Shabab Al-Ahli asal Uni Emirat Arab pada Selasa pekan depannya lagi, dalam matchday kelima AFC Champions League Elite, hingga kini belum dipastikan. Tim pelatih masih akan menilai kesiapan fisiknya sebelum mengambil keputusan final terkait penampilannya.

Fokus pelatih fisik tertuju pada kembalinya sang pemain sebelum laga melawan Al-Nassr dalam pekan ke-14 Liga Pro Saudi (Roshn Saudi League) pada 4 Desember mendatang. Al-Qadsiah menganggap pertandingan tersebut sebagai salah satu laga terpenting musim ini dan berpotensi menentukan peta persaingan di puncak klasemen.

Penyerang tim nasional Italia itu absen dalam beberapa pertandingan terakhir Al-Qadsiah setelah mengalami cedera otot paha saat menghadapi Al-Riyadh pada 29 Oktober lalu. Cedera tersebut membuatnya menepi selama beberapa pekan dan membuat tim kehilangan salah satu senjata serang terpentingnya di periode krusial.

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Sejak Retegui absen, Al-Qadsiah berusaha menutupi ketidakhadirannya. Namun, dampak absennya sang bomber terlihat jelas pada tim, terutama dalam laga-laga yang membutuhkan sosok penentu di depan gawang. Karena itu, kembalinya Retegui menjadi kabar gembira bagi tim pelatih dan suporter.

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Al-Qadsiah saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga Pro Saudi dengan koleksi 28 poin, terpaut dua angka dari pemuncak klasemen Al-Hilal. Sementara itu, di turnamen kontinental, mereka berada di posisi kelima Grup "Barat" dengan delapan poin. Situasi ini membuat setiap pertandingan ke depan ibarat laga final.

Selepas jeda, Al-Qadsiah akan mengawali rangkaian laganya dengan menghadapi Shabab Al-Ahli di Dubai pada 24 November, sebelum menjamu Al-Fayha di liga pada tanggal 27 bulan yang sama, lalu bertandang ke markas Al-Nassr di Riyadh.

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Laga melawan Shabab Al-Ahli menjadi ujian penting bagi Al-Qadsiah di AFC Champions League Elite. Tim berupaya memperbaiki posisinya di grup dan semakin dekat untuk lolos ke babak berikutnya. Karena itu, kembalinya Retegui, meski hanya untuk beberapa menit, menjadi hal penting bagi tim.

Adapun laga melawan Al-Fayha menjadi kesempatan bagi Al-Qadsiah untuk terus menekan Al-Hilal di liga dan menjaga jarak dua poin sebelum duel besar melawan Al-Nassr.

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Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa adalah: apakah Retegui akan siap untuk laga melawan Shabab Al-Ahli, atau tim pelatih memilih tidak mengambil risiko dan menunggu hingga pertandingan kontra Al-Nassr? Hari-hari mendatang akan menjawab pertanyaan tersebut. Namun, yang pasti, kembalinya Retegui menyentuh bola merupakan awal dari kembalinya ia yang sesungguhnya, dan Al-Qadsiah bersiap menyambut kembali sang bomber di saat mereka membutuhkannya lebih dari sebelumnya.