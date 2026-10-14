Seedorf Ingin Boyong Mantan Penyerang Timnas Belanda Ke Corinthians: "Ya, Kami Sudah Berbicara"

Clarence Seedorf diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Corinthians pada Rabu malam (waktu Belanda). Sekitar waktu yang sama, Sky mengabarkan bahwa Seedorf ingin merekrut mantan rekannya di timnas Belanda, Jimmy Floyd Hasselbaink, sebagai asisten pelatih. Mantan penyerang itu membenarkan kabar tersebut kepada stasiun televisi itu.

"Ya, dia menelepon saya," kata Hasselbaink, yang tentu saja merujuk kepada Seedorf. "Tentu saya sangat mengenalnya. Saya pernah bermain sepakbola bersamanya. Kemarin dia terbang dari Madrid ke São Paulo."

"Ya, kami sudah berbicara dan ya, kabar itu ada benarnya. Ini sesuatu yang perlu saya pikirkan. Saya ingin kembali ke dunia kepelatihan."

Hasselbaink, yang kini berusia 54 tahun, terutama aktif sebagai pelatih pada dekade sebelumnya. Ia pernah menjadi asisten pelatih di Nottingham Forest serta pelatih kepala di Royal Antwerp, Burton Albion, QPR, Northampton, dan sekali lagi di Burton.

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Hampir setahun setelah meninggalkan Burton, ia bergabung dengan FA pada Maret 2023 sebagai asisten pelatih timnas Inggris di bawah Gareth Southgate. Bersama Inggris, ia mencapai final Piala Eropa 2024 dengan menyingkirkan timnas Belanda.

Hasselbaink meninggalkan FA pada Agustus 2024 dan sejak itu belum kembali aktif sebagai pelatih. "Namun, itu belum akan terjadi dalam waktu dekat," lanjutnya mengenai minat konkret Corinthians.

"Saya harus memikirkannya, tetapi kami memang sudah berbicara. Cukup sampai di situ saja," pungkas mantan penyerang yang antara lain pernah membela Boavista, Atlético Madrid, dan Chelsea itu. Hasselbaink mencatatkan 23 penampilan bersama timnas Belanda, pada masa ketika pencinta sepakbola Belanda dimanjakan oleh deretan penyerang papan atas.



