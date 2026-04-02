Secepat roket... Nilai pasar bintang Barcelona naik dua kali lipat dalam 9 bulan!

Pemain muda Barcelona, Fermin Lopez, mengalami lonjakan performa yang signifikan, yang menyebabkan nilai pasarnya meningkat secara drastis selama musim ini, menurut laporan media Spanyol.

Surat kabar "Marca" dari Madrid, hari Kamis ini, menyoroti bahwa López telah berkontribusi dalam 28 gol selama musim ini hingga saat ini (mencetak 12 gol dan memberikan 16 assist), dalam 39 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi, dan 27 di antaranya ia mulai sebagai pemain inti.

Lopez telah melampaui rekornya di musim-musim sebelumnya dengan selisih yang jelas, baik dalam hal jumlah menit bermain maupun pengaruhnya di lapangan.

Nilai pasar Fermin Lopez juga melonjak drastis, dari 50 juta euro pada Juni lalu, naik menjadi 60 juta pada Oktober, terus naik hingga 70 juta euro pada Desember, sebelum mencapai 100 juta euro pada Maret.

Dengan angka ini, pemain internasional Spanyol tersebut masuk dalam jajaran pemain termahal La Liga, di belakang nama-nama seperti Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pedri, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, dan Federico Valverde, para bintang Real Madrid dan Barcelona.