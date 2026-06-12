Secara resmi: Real Madrid mengumumkan kepergian dua pemain baru

Klub Real Madrid mengumumkan pada hari Jumat bahwa dua bintang tim putri mereka, Caroline Weir dan Teresa Abilera, akan hengkang pada akhir musim ini, sebuah langkah yang menandai berakhirnya era penting dalam sejarah divisi putri klub tersebut.

Klub tersebut menegaskan, melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di saluran resminya, bahwa gelandang asal Skotlandia, Caroline Weir, pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim dengan 63 gol, tidak akan melanjutkan kariernya bersama tim mulai musim depan, setelah empat tahun berkarier di klub sejak bergabung pada 2022.

Real Madrid mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan penampilan luar biasa Weir, memuji komitmen dan profesionalismenya selama masa baktinya, serta mendoakan kesuksesan baginya di kariernya ke depan.

Weir meninggalkan klub raja dengan rekor yang sulit untuk dikalahkan, di mana ia telah memainkan 125 pertandingan resmi dan mencetak 63 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim, selain memimpin daftar pemberi assist di liga, yang menjadikannya kekuatan serangan yang mematikan di barisan tim Madrid.

Dalam konteks yang sama, klub Real Madrid juga mengumumkan kepergian gelandang Spanyol Teresa Abilera, yang mengakhiri kariernya yang berlangsung selama 6 musim dengan mengenakan seragam putih.

Real Madrid menegaskan, melalui situs resminya, bahwa Abilera tidak akan melanjutkan kariernya bersama tim pada musim depan, sambil mengungkapkan "cinta dan rasa terima kasihnya atas perwakilannya terhadap nilai-nilai Real Madrid" selama enam musim yang dihabiskannya bersama klub.

Teresa meninggalkan klub raja setelah tampil dalam 170 pertandingan dan mencetak 13 gol. Selama masa baktinya di Real Madrid, ia juga meraih gelar Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol pada tahun 2023, serta gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada tahun 2024.

Dalam pernyataan klub disebutkan: "Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya, dan kami mendoakan yang terbaik baginya dan seluruh keluarganya di fase baru dalam hidupnya ini."

Kepergian Weir dan Abilera merupakan kerugian besar bagi Real Madrid, yang kehilangan dua bintang terkemuka dalam sejarah modernnya. Keduanya meninggalkan warisan yang sulit untuk dilampaui, baik dari segi statistik maupun pengaruhnya di dalam dan di luar lapangan.