Klub Al-Nassr mengumumkan penunjukan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sebagai manajer teknis tim untuk musim depan, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus.

Al-Nassr sebelumnya telah memulai proses pencarian manajer teknis baru untuk memimpin tim pada musim depan, setelah Jesus memutuskan untuk hengkang pada akhir musim lalu, meskipun tim tersebut berhasil meraih gelar juara Liga Saudi.

Klub Al-Nassr memposting cuitan, hari Jumat ini, melalui akun resminya di platform "X", di mana mereka mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Postecoglou untuk dua musim ke depan, yang akan berakhir pada tahun 2028.

Klub ibu kota itu menulis dalam pesannya: “Babak baru, Bapak Ange Postecoglou menjadi pelatih tim utama sepak bola Al-Nassr, dengan kontrak berdurasi dua musim. Kami mendoakan kesuksesan bagi beliau dan stafnya dalam perjalanan mereka bersama Al-Nassr, insya Allah.”

Pelatih berusia 60 tahun ini akan kembali ke dunia kepelatihan setelah absen selama hampir 9 bulan, sejak ia dipecat dari Nottingham Forest pada Oktober lalu, sekitar 40 hari setelah penunjukannya.

Pelatih keturunan Yunani ini memiliki pengalaman kepelatihan yang luas, di mana ia pernah memimpin tim nasional Australia antara tahun 2013 dan 2017, kemudian Yokohama di Jepang, Celtic di Skotlandia, serta Tottenham Hotspur antara tahun 2023 dan 2025.

Perlu dicatat bahwa klub Al-Nassr sempat dikaitkan dengan penandatanganan kontrak dengan sejumlah pelatih selama periode terakhir, terutama pelatih asal Spanyol Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal, sebelum akhirnya memutuskan untuk menunjuk Postecoglou.