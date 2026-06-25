Secara resmi... Pemain asing pertama yang hengkang dari Al-Ittihad

Klub Al-Ittihad mengumumkan hengkangnya seorang pemain asing dari skuadnya, menjadikannya pemain pertama yang meninggalkan klub tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang.

Klub Al-Ittihad, melalui akun resminya di platform X, menerbitkan pernyataan yang mengumumkan kepergian penyerang asal Kolombia, Ricardo Carballo, pada musim panas mendatang.

Klub asal Arab Saudi tersebut menjelaskan bahwa Carbalho akan pindah ke klub Sarajevo asal Bosnia, setelah mencapai kesepakatan untuk menjual sisa masa kontraknya.

Carbaló bergabung dengan Al-Ittihad pada musim panas 2024, datang dari Baranquilla (Kolombia) dengan biaya transfer sebesar 452 ribu euro, menurut situs “Transfermarkt”, namun ia belum pernah tampil dalam pertandingan apa pun bersama tim tersebut.

Segera setelah tiba di Jeddah, penyerang Kolombia tersebut dipinjamkan ke klub Jeddah selama satu musim, sebelum dipinjamkan kembali—kali ini ke klub Al-Anwar—pada musim lalu.

Carballo menampilkan performa yang baik bersama Al-Anwar pada musim lalu, di mana ia mencetak 10 gol dan memberikan dua assist dalam 31 pertandingan, setelah sebelumnya hanya mencetak 4 gol dalam 23 pertandingan bersama Klub Jeddah.

Jurnalis Saudi, Majid Hood, sebelumnya telah mengumumkan bahwa klub Bosnia tersebut akan mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun itu dengan nilai kurang dari setengah dari yang dibayarkan Al-Ittihad untuk merekrutnya dua tahun lalu.