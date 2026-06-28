Secara resmi... Pelatih mengajukan pengunduran diri setelah tersingkir dari Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Skotlandia mengumumkan pada Minggu pagi ini bahwa Steve Clark telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional senior, menyusul kepastian tersingkirnya tim tersebut secara resmi dari Piala Dunia.

Kantor Berita Reuters memublikasikan pernyataan Federasi Sepak Bola Skotlandia, yang menyebutkan, “Pelatih tersukses dalam sejarah tim nasional tersebut telah mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama sekitar 7 tahun sebagai kepala staf teknis, setelah Skotlandia dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026.”

Skotlandia kembali berpartisipasi di putaran final Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun, namun mereka menempati posisi ketiga di Grup C.

Timnas Skotlandia memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan atas Haiti, sebelum kalah dari Maroko dan Brasil, sehingga hanya mengumpulkan 3 poin.

Skotlandia sempat menaruh harapan pada kemenangan Ghana atas Kroasia dengan selisih minimal 3 gol, untuk mempertahankan peluangnya lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Namun, dengan kekalahan Ghana dari Kroasia dengan skor 1-2, timnas Skotlandia secara resmi dipastikan tersingkir dari Piala Dunia.