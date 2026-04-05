Secara resmi... Kisah Bernardo Silva dan Manchester City telah berakhir

Asisten pelatih Manchester City, Pep Lenders, menegaskan bahwa gelandang Bernardo Silva sedang menjalani hari-hari terakhirnya bersama tim Inggris tersebut, setelah menghabiskan 9 tahun di Etihad Stadium.

"Setiap kisah indah pasti memiliki akhir," kata Linders dalam pernyataan yang disiarkan oleh BBC.

Nama Bernardo Silva, yang berusia 31 tahun, dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona atau Juventus, serta klub-klub di Amerika Serikat.

Dia menambahkan, "Anda tidak pernah bisa menggantikan seorang pemain dengan pemain yang serupa, karena tipe seperti itu tidak ada."

Dia melanjutkan, "Bernardo Silva adalah pemain yang unik, dalam cara dia mengendalikan pertandingan, gerakannya, penerimaannya terhadap bola, kepemimpinannya, dan visinya terhadap solusi."

Dia menyoroti, "Ini akan sulit, karena ketika dia tidak bermain dalam satu pertandingan saja, kamu akan melihat betapa dia dirindukan. Bayangkan itu sepanjang musim."

Dia menyimpulkan, "Tapi seperti yang saya katakan, setiap kisah indah memiliki akhir, dan saya harap dia menikmati bulan-bulan terakhirnya, serta mendapatkan perpisahan yang pantas untuknya... Dia pantas mendapatkannya."

