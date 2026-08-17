Secara resmi: Infantino berterima kasih kepada Maroko dan CAF

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", memuji kesuksesan besar yang diraih turnamen Piala Afrika Wanita 2026, seraya menyampaikan terima kasih kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" dan Maroko, setelah tirai turnamen tersebut ditutup dengan penobatan timnas Kamerun sebagai juara untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Infantino hadir menyaksikan laga final yang berlangsung di ibu kota Maroko, Rabat, dan berkata melalui situs resmi "FIFA": "Piala Afrika, yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika dan Maroko, meraih kesuksesan yang luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika, Maroko, seluruh timnas, dan para suporter yang hebat."

Presiden "FIFA" itu menambahkan: "Saya menyampaikan terima kasih yang besar kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika yang dipimpin Patrice Motsepe, Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko yang dipimpin Fouzi Lekjaa, serta seluruh rakyat Maroko atas penyelenggaraan turnamen istimewa ini yang menyoroti sepak bola wanita."

Infantino juga mengucapkan selamat kepada timnas Kamerun setelah penobatan bersejarah mereka, dengan berkata: "Saya ucapkan selamat kepada Kamerun atas kemenangan di Piala Afrika Wanita 2026 dan atas kebahagiaan yang mereka hadirkan ke hati rakyatnya melalui pencapaian pertama ini."

Presiden "FIFA" itu tak lupa memuji timnas Malawi, yang mencapai final pada penampilan perdana mereka di turnamen tersebut meski menempati peringkat ke-151 dunia, seraya menegaskan bahwa para pemain putrinya "tidak hanya membuat negara mereka bermimpi, tetapi juga semua orang yang mencintai sepak bola", merujuk pada perjalanan luar biasa yang mereka tunjukkan sepanjang kompetisi.

Edisi turnamen kali ini menyaksikan keikutsertaan 16 timnas untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi babak kualifikasi menuju Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil, dan menghasilkan lolosnya Aljazair, Kamerun, Malawi, dan Maroko secara langsung ke Piala Dunia, sementara Afrika Selatan dan Ghana lolos ke tahap awal babak playoff.