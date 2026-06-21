Secara resmi... El-Shahat memperpanjang kontraknya dengan Al-Ahly selama dua musim

Hussein El-Shahat, pemain Al-Ahly Mesir, memperpanjang kontraknya bersama "Setan Merah" selama dua musim.

Al-Ahly menyatakan dalam siaran pers di situs resminya: “Hussein El-Shahat, pemain tim utama sepak bola, telah memperpanjang kontraknya untuk dua musim ke depan, setelah menyepakati semua detail terkait kontrak tersebut.”

Mereka menambahkan: “Hal ini terjadi di hadapan Wael Gomaa, Direktur Sepak Bola, dan Essam Saraj al-Din, Kepala Divisi Kontrak.”

Pernyataan tersebut dilanjutkan: “Al-Shahat menunjukkan tekadnya untuk melanjutkan kariernya bersama klub, sambil menegaskan bahwa ia berupaya berkontribusi bersama rekan-rekannya untuk meraih lebih banyak gelar juara dan membahagiakan para pendukung Al-Ahly yang telah memberinya banyak dukungan, serta tidak akan melupakan dukungan dan dukungan mereka yang tak pernah surut dalam segala situasi.”

Perlu dicatat bahwa Hussein Al-Shahat bergabung dengan Al-Ahly pada Januari 2019, setelah sebelumnya bermain untuk Al-Ain dari Uni Emirat Arab.



