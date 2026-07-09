Klub Barcelona, hari ini Kamis, mengumumkan perpanjangan masa peminjaman bek muda asal Uruguay, Patricio Pasifico (20 tahun), yang datang dari Defensora Sporting di negaranya, untuk satu musim lagi bersama Barcelona Athletic, dengan tetap mempertahankan opsi untuk membeli kontraknya secara permanen.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa klub Catalan tersebut sangat terkesan dengan penampilan Pasifico bersama tim cadangan, namun cedera robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) pada lutut kirinya menimbulkan keraguan mengenai masa depannya di klub.

Baca juga

Maroko dan Argentina Jadi Penghalang Global Terhadap Dominasi Eropa

Hadapi Mesir... Argentina Mengulangi Prestasi Brasil Setelah 88 Tahun

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Barcelona dan Defensor Sporting, setelah mengevaluasi kondisi sang pemain, telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa peminjamannya selama satu musim lagi, dengan klub Catalan tersebut tetap memiliki opsi untuk membeli kontraknya di masa depan, setelah ia pulih sepenuhnya dan kembali ke lapangan.

Patricio Pasifico telah tampil dalam 7 pertandingan bersama Barcelona Athletic, dan menunjukkan dirinya sebagai bek yang menjanjikan di masa depan.

Pemain asal Uruguay ini aktif di sisi kiri, dan dapat bermain sebagai bek kiri atau bek tengah. Ia tampil gemilang bersama tim cadangan, dan kini akan mendapatkan ketenangan yang dibutuhkan untuk pulih dari cederanya di Barcelona.

Klub Catalan tersebut meyakini bahwaPasifico memiliki potensi untuk naik ke tim utama, sehingga mereka mempertahankan opsi pembelian dalam perjanjian peminjaman tersebut.