Secara resmi... Atlético Madrid: Bintang kami akan terus menorehkan sejarah bersama kami

Atlético Madrid menyatakan bahwa kaptennya, Koke, akan terus menorehkan sejarah bersama tim merah-putih tersebut setelah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2027.

Klub tersebut menerbitkan pernyataan melalui platform resmi mereka yang berbunyi: “Kapten kami akan terus mengenakan seragam Rojiblancos sepanjang musim 2026–27, yang secara resmi akan dimulai pada akhir pekan tanggal 16 Agustus.”

Pernyataan itu melanjutkan: “Jorge Resurrección (Koki) melakukan debutnya bersama tim utama pada 19 September 2009, dan sejak saat itu, ia telah mengenakan jersey nomor 6 dalam 740 pertandingan resmi, mencetak 50 gol, dan memberikan 122 assist.”

Ia menambahkan: “Terlepas dari statistik pribadinya, Koki merupakan salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah Atlético Madrid. Bersama-sama, kami meraih delapan gelar: dua gelar La Liga, satu Copa del Rey, dua gelar Liga Europa, dua gelar UEFA Super Cup, dan satu gelar Supercopa de España.”

Ia mengungkapkan bahwa Koke kini menempati peringkat kedua setelah Adelardo, yang meraih sepuluh gelar selama kariernya bersama Atlético.

Ia menyimpulkan: “Jorge Resurrección akan terus mengenakan ban kapten Atlético Madrid dengan keberanian dan keteguhan hati yang menjadi ciri khasnya. Legenda ini terus berlanjut. Selamat, Koki!”

Kontrak Koki memuat klausul yang memungkinkan klub memperpanjang kontrak jika sang pemain melampaui jumlah pertandingan tertentu, dan hal itu memang telah terjadi, sebagaimana dilaporkan Mundo Deportivo sebelumnya.

Tujuan utama Koki di musim depan, selain meraih gelar besar, adalah mencapai 800 pertandingan dengan seragam Atlético Madrid, setelah melampaui 700 pertandingan pada musim lalu.

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