Klub Italia AC Milan secara resmi mengumumkan penunjukan pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, sebagai pelatih kepala baru tim utama, menggantikan Massimiliano Allegri yang dipecat pada akhir musim setelah Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions.

Amorim memulai karier kepelatihannya pada tahun 2018, setelah menjalani karier yang gemilang sebagai pemain profesional di klub-klub seperti Belenenses dan Benfica, serta tim nasional Portugal.

Setelah pengalaman awal sebagai pelatih di klub Casa Pia dan Sporting Braga, ia mengambil alih kepelatihan Sporting Lisbon pada Maret 2020, dan memulai era yang ditandai dengan identitas permainan yang kuat, inovasi taktis, serta pengembangan pemain. Periode ini membuahkan prestasi nyata, termasuk dua kali menjuarai Liga Portugal, dua kali Piala Liga, dan satu kali Piala Super Portugal, sebelum ia baru-baru ini mengambil alih kepelatihan klub Inggris Manchester United menjelang kepindahannya ke Rossoneri.

Amorim mengungkapkan kegembiraannya atas langkah ini dengan mengatakan: “Ada ambisi yang selalu menyertai sepanjang karier profesional Anda, dan melatih Milan selalu menjadi salah satu ambisi tersebut bagi saya. Saya sangat memahami arti klub ini dalam hal sejarah, tradisi, dan basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia. Ini adalah tantangan yang saya terima dengan penuh kebanggaan dan antusiasme, serta saya sepenuhnya menyadari arti dari warna-warna ini. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dan merasakan gairah yang menggerakkan AC Milan setiap hari.”

Sementara itu, Jerry Cardinali, mitra pengelola “Red Bird Capital Partners” yang merupakan pemilik klub, berkomentar: “Kami telah mengamati Robin selama bertahun-tahun, dan masa jabatannya bersama Sporting sangat mengesankan serta mencerminkan gaya permainan yang kami cari. Dia adalah salah satu pelatih paling siap dan inovatif di generasi baru Eropa; dia muda, ambisius, dan memiliki identitas sepak bola modern yang didasarkan pada penguasaan bola, sistem tekanan yang canggih, serta pendekatan taktis yang jelas.”

Cardinali menambahkan: “Robin percaya pada sepak bola menyerang yang didasarkan pada tekanan tinggi dan transisi cepat yang meningkatkan peluang mencetak gol. Filsafatnya sangat selaras dengan visi kami, dan kualitas kepemimpinannya serta rekam jejaknya yang gemilang dalam mengembangkan pemain menjadikannya pilihan utama bagi kami. Kami percaya pada kemampuan Robin dan sangat antusias menyambutnya di klub ini.”