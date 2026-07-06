Secara resmi... Al-Qadsia menyelamatkan pemain Al-Hilal dari neraka Inzaghi

Klub Al-Hilal hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direksi perusahaan klub yang dipimpin oleh Pangeran Nawaf bin Saad telah menyetujui kepindahan pemain tim utama sepak bola, Muhammad Al-Qahtani, ke klub Al-Qadisiyah selama jendela transfer saat ini.

Al-Hilal mengucapkan terima kasih kepada sang pemain atas kontribusinya selama membela tim, serta mendoakan kesuksesan dan keberuntungan baginya di klub barunya, Al-Qadisiyah.

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Selama kariernya bersama “Al-Zaeem”, Muhammad Al-Qahtani berkontribusi dalam meraih 9 gelar juara, termasuk dua gelar Liga Saudi, tiga gelar Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, dua gelar Piala Super Saudi, serta gelar Liga Champions Asia dan Kejuaraan Musim Riyadh.

Al-Qahtani juga turut serta bersama Al-Hilal dalam satu edisi Piala Dunia Antarklub, selama masa baktinya di tim utama, sebelum mengakhiri kariernya di klub tersebut dengan pindah ke Al-Qadisiyah.

Kepergian Muhammad Al-Qahtani ini merupakan bagian dari pergerakan yang terjadi di Al-Hilal selama bursa transfer musim panas, sejalan dengan restrukturisasi tim dalam persiapan menghadapi musim olahraga baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Selama masa baktinya di Al-Hilal, Al-Qahtani mengalami minimnya kesempatan bermain dan terus-menerus dikesampingkan, khususnya oleh pelatih asal Italia tersebut.