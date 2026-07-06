Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi mengontrak pemain Rakan Kaabi untuk memperkuat skuad tim utama sepak bola dalam waktu dekat, sebagai bagian dari langkah-langkah manajemen untuk mendukung tim dalam persiapan menyambut musim baru.

Al-Ittihad memposting foto perkenalan pemain tersebut dengan seragam tim melalui akun resmi mereka, sekaligus menegaskan bahwa kesepakatan tersebut disepakati dengan kontrak berdurasi empat musim, sehingga Kaabi akan tetap berseragam "Al-Amid" hingga musim panas 2030.

Direktur Olahraga Al-Ittihad, Bapak Frank Kabo, menyambut pemain baru tersebut, mendoakan kesuksesannya selama berkarier bersama tim, serta berharap ia dapat berkontribusi dalam meraih prestasi dan kemenangan di tahun-tahun mendatang.

Klub menegaskan dalam pernyataannya bahwa perekrutan Rakan Kaabi merupakan bagian dari rencana manajemen untuk memperkuat barisan tim dengan pemain-pemain yang mampu memberikan kontribusi teknis, serta terus bersaing di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.

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Manajemen Al-Ittihad berupaya membangun kembali tim secara kokoh menjelang dimulainya musim baru, terutama setelah musim lalu yang tidak memenuhi harapan para pendukung “Al-Amid”, yang berharap tim kesayangan mereka kembali bersaing memperebutkan semua gelar.

Kaabi diperkirakan akan bergabung dalam sesi latihan Al-Ittihad dalam beberapa hari ke depan, sebagai persiapan untuk memulai masa pramusim di bawah arahan staf pelatih, dalam upaya untuk membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari tim sejak awal perjalanannya bersama Al-Ittihad.

Pihak Al-Ittihad berharap transfer ini menjadi tambahan baru bagi tim, seiring upaya klub untuk menyusun skuad yang mampu mengembalikan kejayaannya dan kembali dengan kuat ke podium juara dalam beberapa tahun mendatang.