Secara resmi... Al-Ahli Saudi mengumumkan transfer pertamanya di bursa musim panas

Klub Al-Ahli Saudi mengumumkan transfer resmi pertamanya selama bursa transfer musim panas mendatang, yaitu bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, yang didatangkan dari klub Tromsø di Norwegia.

Melalui akun resminya di platform "X", Al-Ahli memposting foto yang menampilkan Kinteh mengenakan seragam tim, disertai keterangan: "Dari lapangan Alfheim Tromsø ke Jeddah, selamat datang di rumah barunya, Abubakar Sidi dari Gambia."

Klub Saudi tersebut belum mengungkap rincian kesepakatan tersebut, namun laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Kinteh akan bergabung dengan kontrak berdurasi 5 tahun ke depan, yang akan berakhir pada tahun 2031.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa bek asal Gambia itu akan bergabung dengan Al-Ahli dengan biaya transfer sebesar 7 juta euro, yang akan dibayarkan klub Saudi tersebut kepada klub Norwegia dalam beberapa tahap.

Dengan demikian, pemain berusia 19 tahun ini menjadi rekrutan pertama Al-Ahli di bursa transfer musim panas mendatang, dengan prediksi akan adanya lebih banyak kesepakatan, terutama mengingat gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, semakin dekat untuk hengkang.

Kinteh dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di kancah sepak bola Eropa, bahkan ia pernah meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di Liga Norwegia pada bulan Mei lalu.