Secara resmi... Al-Ahli Saudi mengguncang bursa transfer dengan kesepakatan termahal mereka

Dalam langkah yang menegaskan ambisi "Al-Raqi" untuk musim baru, klub Al-Ahli Saudi hari ini, Selasa, mengumumkan telah menyelesaikan kontrak dengan bintang asal Armenia, Edward Spirtzyan, yang menjadikan transfer ini sebagai yang termahal bagi tim tersebut di bursa transfer musim panas kali ini dengan nilai sekitar 21,9 juta euro.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan klub, yang menegaskan perekrutan gelandang berusia 26 tahun yang datang dari klub Rusia Krasnodar, tanpa mengungkapkan rincian finansial dari kesepakatan tersebut. Namun, laporan media Saudi yang serupa menyebutkan bahwa kontrak tersebut berlaku untuk tiga musim ke depan.

Transaksi Ketiga... dan yang Termahal Tanpa Tanding

Dengan bergabungnya Spirtian, Al-Ahli menambah jumlah transfer musim panasnya menjadi tiga, setelah sebelumnya menyelesaikan kontrak dengan bek asal Gambia, Abu Bakar Sidi Kinteh, yang didatangkan dari Tromsø, Norwegia, dengan nilai 6,5 juta euro, serta merekrut bek sayap asal Saudi, Mishaal Al-Mutairi, dari Abha melalui transfer bebas.

Bintang asal Armenia ini memimpin daftar rekrutan Al-Ahli dalam hal nilai pasar, karena situs global “Transfermarkt” mengungkapkan bahwa transfer tersebut menghabiskan dana klub sebesar 21,9 juta euro, yang menjadi indikasi jelas bahwa manajemen teknis bertaruh pada kemampuannya untuk memimpin lini tengah.

Angka-angka yang berbicara: 32 kontribusi gol dalam satu musim

Spirtsian memiliki catatan gol yang mengesankan yang memperkuat nilai transfer ini, di mana musim lalu ia tampil dalam 42 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Krasnodar, mencetak 14 gol dan memberikan 18 assist, sehingga total kontribusinya mencapai 32 gol.

Pemain ini diharapkan menjadi tambahan yang kuat bagi skuad Al-Ahly, berkat kemampuannya bermain sebagai playmaker dan sayap, serta visi permainannya yang luar biasa dan ketepatan umpan-umpan penentu golnya.