Klub Al-Ahli Saudi telah mengakhiri perdebatan seputar masa depan bintang Aljazair, Riyad Mahrez, setelah secara resmi mengumumkan kepergiannya dari skuad tim, sehingga mengakhiri kariernya yang berlangsung selama tiga musim, meskipun ada desakan luas dari para pendukung agar ia tetap bertahan dan klub tidak melepaskannya.

Keputusan manajemen Al-Ahli ini bertentangan dengan harapan sebagian besar pendukung “Al-Raqi”, yang berharap kapten tim nasional Aljazair itu tetap bertahan untuk satu musim lagi, terutama setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan saat mengenakan seragam tim, serta perannya yang menonjol dalam mengantarkan Al-Ahli meraih gelar juara dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa hari terakhir diwarnai ketegangan seputar masa depan Mahrez, setelah namanya dikaitkan dengan kepindahan menyusul diaktifkannya klausul pemutusan kontrak, sementara laporan mengungkapkan bahwa sang pemain sebenarnya ingin tetap bertahan, bahkan telah melakukan kontak di tingkat tinggi dalam upaya mencari jalan keluar yang menjamin ia tetap berada di klub.

Meskipun ada upaya tersebut, manajemen Al-Ahly lebih memilih untuk melanjutkan proyek peremajaan tim, dan secara resmi mengumumkan berakhirnya karier salah satu bintang utamanya, sebagai bagian dari rencana untuk memperbarui skuad menjelang dimulainya musim baru.

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Selama masa baktinya bersama Al-Ahli, Mahrez berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terpenting dalam sejarah era modern klub tersebut, setelah berkontribusi dalam meraih gelar Liga Champions Asia dua kali, serta Piala Super Arab Saudi, di samping kontribusi golnya yang signifikan dan peran krusialnya dalam banyak pertandingan.

Kepergian bintang asal Aljazair ini menjadi bagian dari serangkaian perubahan besar yang dialami Al-Ahli musim panas ini, setelah diumumkannya kepergian pemain asal Pantai Gading, Frank Kessié, serta terus beredarnya kabar kemungkinan hengkangnya pemain asing lainnya, terutama pemain asal Brasil, Roger Ibáñez, sebagai bagian dari rencana manajemen untuk merombak tim.

Manajemen Al-Ahly diperkirakan akan mulai bergerak dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan transfer pemain sayap asing baru, guna menggantikan kepergian Mahrez, sementara kapten tim nasional Aljazair ini menutup babak suksesnya bersama “Al-Raqi”, meninggalkan warisan besar yang akan tetap terukir dalam ingatan para pendukung klub, meskipun keputusan kepergiannya bertentangan dengan keinginan mereka.