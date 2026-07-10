Berbagai laporan media mengungkap nama-nama asisten pelatih dalam jajaran kepelatihan baru tim Al-Ittihad, yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Jens Wessing.

Klub Al-Ittihad, hari ini Jumat, mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Fesing untuk memimpin tim dalam periode mendatang, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028.

Jurnalis Saudi Majid Hood, dalam cuitan di akun pribadinya di platform "X", mengatakan bahwa staf teknis baru yang dipimpin Fesing akan terdiri dari tiga asisten asal Jerman, yang masing-masing menempati tiga posisi berbeda.

Harry Bufal akan menjabat sebagai asisten pelatih, sementara Jörn Erik Wolf akan menjadi asisten teknis dan analis taktik, sedangkan Timo Rosenberg akan menjadi pelatih kebugaran.

Semua asisten Visingg tersebut sebelumnya pernah bekerja bersamanya, khususnya dalam pengalaman terakhirnya bersama klub Gamba Osaka di Jepang, pada paruh kedua musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Vising menggantikan Sergio Conceição asal Portugal sebagai pelatih Al-Ittihad, setelah tim tersebut mengakhiri musim lalu di peringkat kelima Liga Saudi, tersingkir dari Liga Champions Asia di babak perempat final, dan dari Piala Khalifah di babak semifinal.

“Al-Amid” akan bersaing memperebutkan tiga gelar pada musim baru ini, yaitu Liga Roshen Saudi, Piala Khalifah Al-Haramain, serta Liga Champions Asia Elite yang akan mereka jalani mulai dari babak kualifikasi.