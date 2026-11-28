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Samuel Eto'o, Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun, melancarkan serangan tajam terhadap Christophe Dugarry, mantan bintang timnas Prancis sekaligus analis olahraga, sebagai tanggapan atas kritiknya terhadap Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) serta sikapnya terkait pembagian dana Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada federasi-federasi nasional.

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Tanggapan Eto'o disampaikan melalui akun media sosialnya, setelah pernyataan Dugarry soal pendanaan untuk federasi-federasi Afrika memicu kontroversi luas. Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun itu menuding Dugarry mencampuradukkan informasi dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebijakan tata kelola sepak bola.

Dalam pesannya kepada Dugarry, Eto'o berkata: "Menjadi pemain yang bagus tidak otomatis memberi Anda legitimasi untuk berbicara tentang sepak bola lebih baik daripada orang lain, apalagi menguasai politik sepak bola."

Ia menambahkan dengan nada sinis dan tajam: "Karena kebodohan terkadang bersifat menetap, dengan menyesal saya memberi tahu Anda bahwa 211 federasi anggota FIFA akan menerima jumlah yang sama, termasuk federasi-federasi Eropa."

Eto'o Tuntut Permintaan Maaf Terbuka dari Dugarry

Presiden federasi Kamerun itu tidak hanya meluruskan apa yang ia anggap sebagai informasi keliru dalam pernyataan Dugarry, tetapi juga menuntutnya menyampaikan permintaan maaf terbuka. Menurutnya, itulah sikap yang pantas setelah apa yang ia sebut sebagai penyebaran informasi tidak akurat tentang CAF.

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Eto'o mengatakan: "Jika Anda masih memiliki sedikit harga diri, seperti mereka yang sengaja menyebarkan informasi keliru tentang CAF, Anda harus bersikap jujur dan meminta maaf. Pada akhirnya, kita semua manusia, dan berbuat salah adalah sifat manusia."

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Eto'o juga mengirim pesan langsung kepada Dugarry terkait ucapannya soal hubungannya dengan Presiden CAF, Patrice Motsepe, dan memintanya untuk tidak menampilkan Motsepe sebagai sahabat dekatnya.

Ia menambahkan: "Saya mohon, Tuan Dugarry, hindarilah memperkenalkan Presiden Motsepe sebagai teman Anda. Kalian berasal dari dua dunia yang berbeda, dan tanggung jawab kalian tidak dapat dibandingkan."

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Apa Cerita di Balik Dana FIFA yang Memicu Perseteruan?

Dugarry sebelumnya memicu kontroversi saat tampil dalam program "Rothen s'enflamme" di radio Prancis "RMC". Ia mengkritik tepuk tangan meriah yang diterima Presiden FIFA Gianni Infantino dalam Majelis Umum CAF di Abuja, setelah Infantino mengumumkan pendanaan senilai 25 juta dolar untuk setiap federasi Afrika.

Juara dunia 1998 itu menilai apa yang ia saksikan sebagai "korupsi yang disiarkan langsung", seraya mempertanyakan alasan para presiden federasi dipaksa berdiri dan bertepuk tangan untuk Infantino. Ia mengaitkan hal itu dengan dukungan federasi-federasi Afrika kepada presiden FIFA menjelang pemilihan presiden mendatang.

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Ia juga mengkritik sikap Presiden CAF Patrice Motsepe, dengan menilai bahwa pemandangan tersebut mencoreng citra sepak bola Afrika dan menimbulkan keraguan atas independensi keputusan federasi-federasinya.

Salah satu pokok utama perdebatan ini berkaitan dengan program pendanaan yang diusulkan FIFA untuk periode 2027 hingga 2030, yang mencakup alokasi hingga 25 juta dolar untuk setiap federasi dari 211 federasi anggota, bukan hanya federasi Afrika.

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FIFA menjelaskan bahwa usulan tersebut bertujuan mendukung pengembangan sepak bola, infrastruktur, proyek pemain muda, dan sepak bola wanita. Namun, usulan itu masih harus melalui penyelesaian prosedur dan persetujuan kelembagaan, termasuk persetujuan Kongres pada Maret 2027.

FIFA sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa alokasi baru itu akan mencakup seluruh federasi anggota, sebagai bagian dari rencana meningkatkan total investasi untuk pengembangan sepak bola menjadi 6,35 miliar dolar pada siklus berikutnya.

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Pernyataan Eto'o kembali menyulut perdebatan tentang tata kelola sepak bola Afrika dan hubungannya dengan lembaga-lembaga sepak bola internasional, sekaligus memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara para pejabat sepak bola dan sejumlah mantan bintangnya yang beralih menjadi analis dan komentator.

Eto'o sebelumnya juga terlibat perseteruan dengan jurnalis Prancis Daniel Riolo, sebelum kali ini mengarahkan serangannya kepada Dugarry. Sikap tersebut mencerminkan keteguhannya membela CAF dan presidennya, Patrice Motsepe, dari berbagai kritik.