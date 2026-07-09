Sebulan setelah Christian Eriksen pingsan, VfL Wolfsburg memberikan kabar terbaru mengenai dirinya

Christian Eriksen akan segera memulai program rehabilitasi individu di Denmark, demikian diumumkan klubnya, VfL Wolfsburg. Gelandang berusia 34 tahun itu pingsan sebulan lalu saat pertandingan persahabatan antara Denmark dan Ukraina.

Pada awal Juni, Eriksen tiba-tiba pingsan saat pertandingan persahabatan tersebut. Ia sempat kehilangan kesadaran sejenak, namun akhirnya dapat meninggalkan lapangan dengan kekuatan sendiri. Pertandingan tersebut akhirnya dihentikan secara definitif saat skor 2-1.

Kini, klubnya, Wolfsburg, memberikan kabar terbaru mengenai Eriksen. “Christian Eriksen akan segera memulai program rehabilitasi individual. Setelah berkonsultasi dengan direktur VfL, Dieter Hecking, diputuskan bahwa ia akan menjalani program ini di negara asalnya, Denmark.”

“VfL akan terus menjalin komunikasi secara rutin dengan Christian dan tim dokter yang merawatnya. Kami mendoakan Christian agar sukses dalam proses pemulihannya selanjutnya,” tulis Wolfsburg.

Belum jelas apakah Eriksen, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 dengan klub yang terdegradasi dari Bundesliga ini, akan tetap aktif sebagai pesepakbola profesional. Pada 2021, ia pernah mengalami henti jantung saat Piala Eropa, dan sejak itu ia bermain dengan perangkat ICD, yang dapat mencegah kejadian serupa terulang.

Alat tersebut juga membantunya sebulan yang lalu, tulisnya di Instagram tak lama setelah kejadian itu. “Seperti yang mungkin bisa kalian bayangkan, menerima kejutan listrik dari ICD saya telah berdampak besar bagi saya dan keluarga saya.”

“Namun, saya ingin meyakinkan semua orang bahwa ini adalah situasi yang berbeda dari apa yang terjadi pada tahun 2021. Selain dukungan dan bantuan dari semua pemain serta tim medis di lapangan, saya juga sangat berterima kasih kepada para dokter yang telah merawat saya dan jantung saya selama bertahun-tahun. Berkat keahlian mereka, ICD saya berfungsi persis seperti yang dirancang: melindungi saya pada saat saya membutuhkannya,” kata pemain asal Denmark tersebut.