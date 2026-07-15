Sebuah klub Italia mendekati Real Madrid untuk merekrut Endrick

Di saat pemain Brasil Endrick bersiap kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, untuk membuktikan kemampuannya, muncul minat tak terduga dari Italia yang mungkin mengubah arah karier bakat muda Samba tersebut.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengutip laporan media Italia "Il Messaggero" yang menyebutkan bahwa klub Roma telah memasukkan nama penyerang Brasil Endrick ke dalam daftar incaran mereka selama bursa transfer musim panas ini, dan sedang mempertimbangkan untuk secara resmi mengajukan tawaran guna merekrutnya.

Endrick, yang berusia 19 tahun, kembali ke Real Madrid musim ini setelah masa peminjamannya ke Olympique Lyon berakhir. Ia bertekad untuk bertahan dan mengamankan tempat di skuad utama, atau setidaknya mendapatkan menit bermain lebih banyak daripada yang ia dapatkan di bawah asuhan Xabi Alonso.

Meskipun sang pemain jelas ingin tetap bertahan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan staf teknis, yang harus memilih antara Gonzalo García dan Endrick sebagai pengganti utama Kylian Mbappé. Pelatih asal Portugal, José Mourinho—yang dikaitkan dengan kembalinya ke Roma—cenderung menempatkan pemain Brasil itu di sayap kanan jika transfer ini terwujud.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Roma bukanlah satu-satunya klub yang tertarik pada jasa Endrick, di mana beberapa klub lain juga telah menyatakan minat untuk merekrutnya, namun manajemen Giallorossi memantau situasinya dengan cermat dan menganggapnya sebagai peluang ideal di bursa transfer.

“Il Messaggero” menegaskan bahwa langkah apa pun yang mungkin diambil oleh Roma hanya akan berupa peminjaman, mengingat Real Madrid tetap mempertahankan masa depan bintang Brasilnya dan tidak berniat melepaskannya secara permanen.