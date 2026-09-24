Kamis malam akan menandai kick-off edisi kelima Nations League. Bukan hanya kembali menjadi peluang meraih trofi bagi tim nasional Belanda, turnamen ini juga bisa sangat bernilai dalam kaitannya dengan Euro 2028. Dalam artikel ini, Anda bisa membaca bagaimana format Nations League dan apa yang dipertaruhkan bagi Belanda.

Turnamen ini dibagi ke dalam empat divisi: League A, B, C, dan D. Negara-negara terkuat, termasuk Belanda, tampil di League A, sementara negara-negara yang lebih lemah terbagi di divisi yang lebih rendah. League A, B, dan C masing-masing berisi enam belas negara, yang dibagi ke dalam empat grup berisi empat tim. League D terdiri dari enam negara, yang dibagi ke dalam dua grup berisi tiga tim.

Pada akhirnya, hanya enam belas negara dari League A yang bersaing memperebutkan gelar Nations League. Untuk berpeluang meraih trofi itu, sebuah negara harus finis di dua posisi teratas grup. Bagi Belanda, Jerman, Serbia, dan Yunani menjadi lawannya. Posisi pertama atau kedua sudah cukup untuk merebut tempat di perempat final. Negara yang kemudian mampu melewati fase gugur akan dinobatkan sebagai pemenang Nations League 2026/27.

Negara-negara di divisi lain juga memiliki banyak hal yang dipertaruhkan. Sebab, Nations League memiliki sistem promosi dan degradasi, yang menentukan di divisi mana sebuah negara akan tampil pada edisi berikutnya. Jadi, negara yang sekarang bermain di League B tidak bisa menjuarai Nations League tahun ini. Namun, jika promosi diraih, negara itu bisa tampil di level tertinggi pada edisi berikutnya.

Kualifikasi Euro

Selain itu, Nations League juga bisa memainkan peran penting dalam kualifikasi Euro 2028. Rangkaian kualifikasi dimulai pada 2027 dan terdiri dari dua belas grup yang masing-masing berisi empat atau lima negara. Dua belas juara grup lolos langsung ke Euro, demikian pula delapan runner-up terbaik. Empat runner-up lainnya harus melalui play-off.

Dan di sinilah Nations League kembali berperan. Negara yang menjuarai grup Nations League-nya, tetapi gagal lolos langsung ke Euro, tetap bisa mendapatkan jalur menuju play-off. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dari atas ke bawah terhadap para juara grup dari League A, B, C, dan D.

Hal itu juga bisa penting bagi Belanda. Jika Belanda memenangi grup Nations League, tetapi secara tak terduga gagal lolos langsung ke Euro, Nations League akan memberikan jalur tambahan menuju play-off. Dengan demikian, turnamen ini berfungsi sebagai semacam jaring pengaman bagi negara-negara yang gagal merebut tiket langsung ke Euro. Namun, menjadi juara grup tidak otomatis berarti mendapat tempat di play-off: penentuan akhirnya bergantung pada kelolosan langsung dan peringkat Nations League.

Berapa banyak negara yang pada akhirnya akan ambil bagian dalam play-off Euro baru akan menjadi jelas nanti. Penempatan negara tuan rumah juga berperan dalam hal itu. Untuk saat ini, yang terutama jelas adalah bahwa Nations League bisa memberikan lebih dari sekadar persaingan memperebutkan trofi internasional baru.