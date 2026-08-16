Sebelum musim dimulai: Barcelona mengambil keputusan mengejutkan dan mengungkap alasannya

Keputusan klub Barcelona untuk tetap menggunakan jersey oranye dari musim lalu, meski telah memperkenalkan tiga set seragam baru untuk musim baru, menimbulkan kebingungan di kalangan pendukung tim asal Catalunya itu, yang mempertanyakan alasan klub mempertahankan desain lama dalam pilihan seragam mereka untuk musim baru.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap bahwa Barcelona memutuskan untuk mempertahankan jersey oranye sebagai seragam alternatif tim selama musim 2026-2027, seraya menjelaskan bahwa keputusan itu tidak berkaitan dengan sisi pemasaran atau preferensi desain, melainkan dengan pertimbangan terkait pemilihan jersey yang tepat sebelum setiap pertandingan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub khawatir terjadi benturan warna antara set seragam musim baru dengan seragam sebagian lawan, sehingga lebih memilih mempertahankan jersey oranye sebagai opsi tambahan yang dapat digunakan ketika seragam utama dan alternatif baru tidak cocok dari sisi warna.

Barcelona memang sudah tampil dengan jersey oranye selama masa persiapan musim baru, di antaranya pada dua laga melawan Udinese, serta pertandingan melawan Basel, sebelum akhirnya menjadi jelas bahwa jersey tersebut akan tetap hadir dalam opsi resmi tim sepanjang musim.

Sebaliknya, klub memperkenalkan 3 set seragam baru untuk musim 2026-2027, dengan yang kedua terinspirasi dari koleksi "Mamba" yang berkaitan dengan warisan mendiang legenda bola basket Kobe Bryant, dengan desain yang didominasi warna ungu tua dan hitam, disertai detail emas yang memberikan karakter khas pada jersey tersebut.

Sementara itu, jersey ketiga yang baru menghadirkan kembali desain yang terinspirasi dari musim 1996-1997, dengan perpaduan gradasi hijau dan kuning, sedangkan kerahnya membawa detail yang terinspirasi dari identitas Barcelona, dalam upaya memadukan nuansa historis dengan sentuhan modern.

Dengan demikian, pada musim baru Barcelona tidak akan terbatas pada tiga set seragam 2026-2027, karena jersey oranye dari musim lalu akan tetap hadir sebagai opsi cadangan untuk menghindari benturan warna seragam selama pertandingan, dan inilah yang menjelaskan keputusan klub yang pada awalnya tampak aneh bagi para pendukung.