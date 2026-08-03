Klub Ajax Amsterdam membuka dua jalur negosiasi dengan Barcelona, setelah menuntaskan proses peminjaman kiper Jerman Marc-André ter Stegen, dan mengajukan permintaan baru untuk merekrut bek muda Jofre Torrents, juga dengan status pinjaman.

Sumber terpercaya memastikan bahwa kesepakatan peminjaman Ter Stegen ke Ajax akan dirampungkan secara resmi antara hari Senin dan Selasa, setelah berpekan-pekan negosiasi intensif antara semua pihak.

Kiper internasional Jerman itu telah berada di ibu kota Belanda, Amsterdam, sejak Jumat lalu, di mana ia menjalani pemeriksaan medis dan menuntaskan penandatanganan dokumen yang diperlukan sebagai persiapan pengumuman resmi.

Meski belum ada pernyataan resmi pada hari Minggu ini, suasana di dalam kedua klub menegaskan bahwa pengumuman hanya tinggal soal waktu, dan tidak akan melewati hari Selasa sebagai batas maksimal.

Torrents, target kedua Ajax

Selama negosiasi mengenai Ter Stegen, Ajax menunjukkan ketertarikan yang jelas untuk merekrut bek kiri muda Jofre Torrents, menurut apa yang diungkap program "Què t'hi jugues?".

Surat kabar "Marca" mengetahui bahwa klub Belanda tersebut menanyakan kemungkinan merekrut pemain Katalan itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, di samping keinginan untuk memperoleh 50% dari hak masa depannya.

Namun negosiasi mengenai Torrents masih berada pada tahap awal. Manajemen Barcelona menunggu dilanjutkannya kontak dengan Ajax pekan depan, untuk membahas detail kesepakatan secara resmi.

Barcelona terbuka untuk meminjamkan sang pemain

Jofre Torrents merupakan salah satu opsi yang tersedia bagi pelatih Hansi Flick di posisi bek kiri, di samping Alejandro Baldé, seiring berlanjutnya negosiasi untuk memulangkan João Cancelo.

Torrents, lulusan akademi "La Selva del Camp", tampil dalam empat pertandingan bersama tim utama musim lalu, tiga di antaranya di Liga Spanyol dan satu di Copa del Rey.

Pada prinsipnya, Barcelona tidak keberatan meminjamkan pemain berusia 19 tahun itu dengan tujuan mengembangkannya dan memberinya menit bermain lebih banyak, terlebih ia terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2028.

Torrents termasuk dalam daftar 17 pemain dari akademi "La Masia" yang mendampingi tim utama ke pemusatan latihan di pusat "St George's Park" di Inggris.

Sementara kesepakatan Ter Stegen tampak sudah rampung dan hanya tinggal menunggu pengumuman, nasib Torrents akan ditentukan berdasarkan pembicaraan yang akan dilakukan pekan depan antara manajemen kedua klub, yang akan mengungkap sejauh mana keseriusan Ajax untuk melanjutkan kesepakatan serta syarat-syarat Barcelona untuk melepas pemain mudanya.