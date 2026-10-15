Klub Al Nassr Arab Saudi terbebas dari kutukan Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", beberapa hari sebelum laga yang dinanti melawan Neom di Liga Roshn.

Al Nassr bersiap menghadapi Neom, Selasa mendatang, di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada pekan ke-10 Liga Roshn Arab Saudi.

Beberapa hari sebelum pertandingan, jurnalis Arab Saudi Ali Al-Anzi memastikan kembalinya bek Al Nassr, Abdulelah Al-Amri, untuk mengikuti sesi latihan setelah cedera yang dialaminya pada periode lalu.

Al-Amri mengalami cedera saat tampil bersama timnas Arab Saudi di turnamen "Khaleeji 27", gelar yang berhasil dijuarai Arab Saudi pada Selasa dua pekan lalu, usai mengalahkan timnas Uni Emirat Arab dengan dua gol tanpa balas di laga final.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 NEO

Sejak turnamen itu berakhir, pemain berusia 29 tahun tersebut absen pada dua laga terakhir Al Nassr; melawan Al Diriyah pada pekan kedelapan Liga Roshn, lalu Neftchi dari Uzbekistan pada pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

Kembalinya Al-Amri menjadi suntikan tenaga besar bagi klub ibu kota tersebut, terutama karena pelatih asal Australia Ange Postecoglou mengandalkannya sebagai pemain inti, bersama pemain Prancis Mohamed Simakan dan pemain Spanyol Inigo Martinez.

Perlu diingat bahwa Al Nassr menempati peringkat ketiga di tabel klasemen Liga Arab Saudi dengan 19 poin, dua poin di belakang Al Hilal yang berada di puncak, dan tertinggal selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati posisi kedua.