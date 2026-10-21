Real Madrid dari Spanyol bersiap menghadapi tamunya, Leipzig dari Jerman, pada petang hari ini Rabu di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Eropa, dengan berbekal rekor sempurna di kandang sendiri musim ini, setelah meraih 6 kemenangan dalam 6 pertandingan yang dijalani di stadionnya di bawah arahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Kemenangan tim Los Blancos itu diraih atas Real Sociedad dengan skor 4-1, Malaga 4-0, Rayo Vallecano 4-1, Sevilla 4-1, Inter Milan 2-1, dan Villarreal 1-0.

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Los Merengues memenangkan 4 pertandingan dengan selisih nyaman, sementara meraih kemenangan atas Inter Milan dan Villarreal dengan selisih satu gol.

Meski memiliki rekor sempurna di kandang sendiri, musim Real Madrid tak lepas dari sandungan, karena mereka menderita dua kekalahan di luar kandang pada Liga Spanyol, yang pertama di hadapan Real Betis dengan skor (1-0), dan yang kedua di tangan rival sekota, Atletico Madrid (2-1).

Tim Los Blancos memasuki laga hari ini di peringkat kesembilan pada klasemen Liga Champions dengan koleksi 6 poin, sementara Leipzig menempati peringkat ke-23 dengan koleksi 3 poin.

Laga melawan Leipzig ini datang beberapa hari sebelum Real Madrid bertandang ke markas rival mereka, Barcelona, di Stadion Spotify Camp Nou, Minggu mendatang dalam ajang Liga Spanyol, sebuah pertandingan yang memiliki arti penting dalam persaingan memperebutkan gelar domestik.







