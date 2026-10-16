Raphinha, yang nyaris meninggalkan Barcelona, sempat yakin bahwa perjalanannya bersama klub tersebut telah mencapai titik akhir, setelah ia merasa tidak mendapatkan penghargaan yang cukup dan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, sehingga kepergiannya hampir menjadi keputusan final dalam pikirannya.

Dua tahun berselang, bintang Brasil itu kini menjadi salah satu pemimpin ruang ganti klub Catalunya tersebut, dan ia mengenang kembali kejadian itu untuk menjelaskan sejauh mana beberapa kata penyemangat dapat mengubah kondisi psikologis seseorang.

Surat kabar Sport memuat beberapa pernyataan Raphinha dalam wawancara dengan The Guardian selama jeda internasional terakhir, di mana ia berkata, "Saya tahu di dalam hati bahwa saya akan pergi. Saya sudah mengambil keputusan itu secara mental."

Situasi pemain Brasil itu berubah ketika Hansi Flick, yang saat itu baru menangani Barcelona, menghubunginya dan memintanya untuk tidak mengambil keputusan apa pun sebelum berbicara dengannya.

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Raphinha menjelaskan, "Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mempercayai saya, dan bahwa saya akan menjadi pemain penting. Pada momen seperti itu, beberapa kata saja bisa mengubahmu."

Percakapan tersebut mengembalikan sesuatu yang telah hilang dari Raphinha, yaitu kepercayaan diri. Ia menambahkan, "Saya selalu mengatakan bahwa Flick mengubah pola pikir saya, dan mengubah saya pada tingkat pribadi."

Pernyataan ini bersamaan dengan penampilan istimewa yang ditunjukkan bintang Brasil tersebut. Dalam delapan pertandingan yang dijalani Barcelona hingga saat ini pada musim ini, Raphinha mencetak 14 gol dan memberikan 3 assist dengan kostum klub Catalunya itu.

Transformasi Raphinha juga terjadi berkat rekan-rekannya. Ketika para pemain tim memilihnya sebagai kapten mereka, ia menemukan bahwa orang lain melihat kualitas dalam dirinya yang bahkan tidak ia sadari ia miliki.

Ia mengakui, "Rasanya seperti menyalakan sebuah tombol. Orang lain melihat sesuatu dalam diri saya yang belum saya temukan sendiri. Dan itulah yang mengubah saya."

Dengan demikian, ban kapten memiliki makna yang jauh lebih dalam bagi dirinya. Ia berkata, "Kamu merasa menjadi orang yang penting, dan itu sebuah kehormatan. Soalnya ini bukan sekadar mengenakan ban kapten."

Pengalaman pribadi tersebut memengaruhi cara Raphinha memperlakukan para pemain yang lebih muda. Di dalam ruang ganti yang menyatukan para remaja dengan pemain profesional yang memiliki pengalaman besar, bintang Brasil itu menilai bahwa mendengarkan orang lain, mendukung mereka, dan mengetahui waktu yang tepat untuk turun tangan adalah hal-hal yang sangat penting.

Raphinha memberikan perhatian khusus kepada Lamine Yamal, karena ia berusaha membantunya ketika ia melihat bahwa pemain itu kehilangan fokus atau terputus secara mental dari jalannya pertandingan. Ia juga berupaya menanamkan ketenangan pada rekan-rekannya, seperti Jordan.

Raphinha percaya bahwa para pemain muda membutuhkan orang-orang yang dekat dengan mereka dan bisa dijadikan panutan, serta mampu memperbaiki kesalahan mereka tanpa meninggalkan empati terhadap mereka.

Ia menjelaskan, "Kamu kadang harus bertindak seperti seorang ayah, karena mereka masih anak-anak. Tetapi mereka memahami hal itu. Dan jika kamu menegur mereka, mereka tahu bahwa kamu melakukannya untuk kebaikan mereka."