Bayern Munich secara mengejutkan tersandung di Liga Jerman, setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Schalke, pada hari Sabtu ini di Stadion "Veltins-Arena", dalam pekan kedua kompetisi.

Dengan hasil ini, raksasa Bavaria itu menambah koleksi poinnya menjadi 4 poin, di peringkat ke-4 klasemen Bundesliga, tertinggal dua poin dari Freiburg, Borussia Dortmund, dan Elversberg, yang sama-sama memuncaki klasemen dengan 6 poin.

Di sisi lain, Schalke akhirnya membukukan poin pertamanya, sehingga naik ke peringkat ke-14.

Bayern sebelumnya memasuki laga dengan moral tinggi, setelah membuka kampanye mempertahankan gelarnya dengan kemenangan besar atas Stuttgart 5-1, sebelum mengulangi keunggulannya di Piala Jerman dengan mengalahkan Osnabruck 4-1,

namun kali ini mereka gagal menggetarkan gawang Schalke, meski terdapat perbedaan besar dalam kualitas antara kedua tim, ditambah dengan penguasaan bola sebesar 83%, serta 15 tembakan ke arah gawang, lima di antaranya membentur tiang dan mistar.

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Susunan pemain pelatih Vincent Kompany mengalami perubahan mencolok dibandingkan dengan pembuka Bundesliga, yang paling menonjol adalah masuknya pemain internasional Maroko Ismael Saibari sebagai pemain inti, setelah ia menciptakan dua gol usai tampil sebagai pengganti melawan Stuttgart pada pekan pertama, kemudian bermain sebagai pemain inti melawan Osnabruck di Piala Jerman.

Saibari meninggalkan lapangan pada menit ke-57 digantikan oleh rekan setimnya asal Prancis, Michael Olise.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Schalke, karena tim tersebut menjalani laga pertamanya di Stadion "Veltins-Arena" pada Liga Jerman, sejak lebih dari 3 tahun, usai kembalinya mereka ke jajaran tim besar.

Mereka sebelumnya kalah dalam laga pembuka di Bundesliga musim ini, melawan Augsburg (0-3).

Tersandungnya sang pemegang gelar Liga Jerman datang beberapa hari sebelum langkah awalnya di level Eropa, di mana mereka bersiap menjamu Bodo/Glimt asal Norwegia, Kamis mendatang di Stadion Allianz Arena, pada awal kompetisi Liga Champions.

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