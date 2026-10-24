Sebelum El Clasico dan Ballon d'Or: Yamal Perkuat Cengkeramannya atas Mbappe

Lamine Yamal, winger Barcelona, akan berhadapan dengan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, dalam dua kesempatan beruntun.

Kesempatan pertama akan berlangsung Minggu malam, di Stadion Spotify Camp Nou pada laga Liga, sedangkan kesempatan kedua akan terjadi pada malam penghargaan Ballon d'Or, lusa, Senin, di London.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Yamal telah memaksakan keunggulan psikologisnya atas Mbappe, karena neracanya tampak menentukan, di mana Lamine memiliki 9 kemenangan, berbanding hanya dua kemenangan bagi sang bintang Prancis dalam pertemuan langsung di antara keduanya.

Lamine Yamal dan Kylian Mbappe bertemu untuk pertama kalinya di atas lapangan, ketika pemain Prancis itu masih bermain untuk Paris Saint-Germain, yakni pada Liga Champions Eropa musim 2023-2024.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Barcelona menang dengan skor 3-2 di Stadion Parc des Princes, tetapi dalam laga leg kedua di Camp Nou, tim asal Paris itu menggilas rival Katalannya dengan skor 4-1, berkat dua gol yang dicetak Mbappe.

Yamal mencetak 6 gol ke gawang tim-tim yang pernah dibela Mbappe, sedangkan pemain Prancis itu mencetak 9 gol ke gawang tim Katalan yang menjadi tempat Yamal berkembang.

Kemenangan lainnya bagi Kylian datang pada laga Real Madrid melawan Barcelona, yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada musim lalu di Liga Spanyol.

Adapun sisa kemenangannya, semuanya menjadi milik Yamal, baik dalam laga-laga Clasico maupun pertemuan antara timnas Spanyol dan Prancis, yang terakhir adalah laga semifinal Piala Dunia 2026.

Kedua pemain tampil sebagai starter dalam laga yang berakhir dengan kemenangan timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente dengan skor 2-0 itu, dan tak satu pun dari keduanya mampu mencetak gol.

Keduanya juga gagal mencetak gol dalam laga terakhir yang mempertemukan Barcelona dan Real Madrid serta mereka ikut tampil di atas lapangan, yaitu final Piala Super Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan tim Katalan asuhan Hansi Flick dengan skor 3-2.

Yang menarik, Yamal dan Mbappe absen karena cedera pada laga Clasico terakhir yang digelar di Stadion Spotify Camp Nou, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona dengan skor 2-0 pada Mei lalu, dan turut andil memastikan gelar Liga bagi tim Katalan tersebut.

Kedua pemain belum pernah menjalani satu pun laga Clasico antara Barcelona dan Real Madrid di Stadion Spotify Camp Nou, sehingga pertemuan hari Minggu akan menjadi yang pertama bagi mereka di stadion ini.